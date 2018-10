Druhé referendum o brexitu? Ohrozí snahu o nezávislost, říká skotský poslanec

„Mezi politiky bojujícími o druhé referendum o brexitu nyní převládá názor, že by u každého ústavního referenda mělo proběhnout druhé ‚potvrzovací‘ hlasování,“ napsal Wishart do sloupku ve skotském deníku The National.

„Tím, že se nadšeně připojíme k požadavku ‚potvrzovacího‘ hlasování o vystoupení z Evropské unie, umožníme Unionistům požadovat totéž v případě úspěšného referenda o vyhlášení Skotské nezávislosti,“ vysvětluje poslanec.

Reagoval tak na oficiální stanovisko SNP, ve kterém strana přislíbila podporu případnému opakování referenda o brexitu. Nejsilnější skotská strana tak zareagovala na neúspěšné pokusy premiérky Theresy Mayové o vyjednání dohody s Evropskou unií. Ta sice jakoukoli možnost druhého hlasování odmítá, návrh by však mohli podpořit dosud nerozhodnutí opoziční Labouristé.

My piece in today’s National. Why backing a ‘People’s Vote’ presents all sort of risks to a future indyref. And probably all for nothing. https://t.co/6jvybcz0af