Druhý incident v jednom týdnu. Izrael vypálil raketu Patriot na dron ze Sýrie

Izraelské obranné síly (IOS) v pátek vyslaly střelu Patriot na dron ze Sýrie, který se blížil k izraelskému území. Podle armády se jedná již o druhý podobný případ během tohoto týdne. Není zatím jasné, zda střela zasáhla cíl, ani zda dron stačil překročit hranice izraelského vzdušného prostoru.

Pojízdný odpalovač střel Patriot - Ilustrační fotoFoto: CC BY 4.0: MathKnight; Wikimedia

Izraelské jednotky okamžitě zahájily vyšetřování s cílem zjistit, komu dron patřil. V minulosti patřily bezpilotní letouny mířící do Izraele různým zemím včetně Sýrie, Ruska a Iránu či teroristické skupině Hizbaláh. V některých případech šlo o úmyslné útoky, jindy podle všeho o neúmyslné přelety. O incidentu informoval zpravodajský portál The Times Of Israel.

Dá se očekávat, že v případě odhalení zdroje narušení izraelského vzdušného prostoru nenechají IOS incident bez odezvy. Již v minulosti země reagovala na obdobná narušení odvetným leteckým útokem na nepřátelské vojenské cíle.

Podruhé během jednoho týdne

K incidentu došlo dva dny poté, co izraelská armáda sestřelila zřejmě neozbrojený syrský dron, který se dostal zhruba deset kilometrů za hranice Izraele. Trosky sestřeleného letounu dopadly jižně od Galilejského jezera. Situace vzbudila pochybnosti, zda jsou IOS schopny včas zaměřit a zneškodnit blížící se hrozbu.

Armáda následně vydala prohlášení, podle kterého s útokem vyčkávala na identifikaci stroje, zejména na zjištění, zda se nejedná o letoun patřící ruské armádě, která tou dobou prováděla rozsáhlé letecké operace v jižní Sýrii na podporu ofenzify syrského diktátora Bašára Asada proti dvěma provinciím kontrolovaným rebely.

Izraelské letectvo tehdy podniklo odvetný letecký útok v jižní Sýrii, zaměřený na tři cíle v regionu Kunejtra. „Letectvo Izraele vyslalo množství střel na několik vojenských cílů v Kunejtře,“ informovala ve středu syrská státní zpravodajská agentura SANA.

Podle SANA dokázala syrská protivzdušná obrana blížící se střely zlikvidovat. Videozáznamy, které zveřejnily IOS, však ukázaly, že střely cíle zasáhly a způsobily rozsáhlé exploze.

Izrael nebude usilovat o sesazení Asada

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se ve středu v Moskvě setkal s ruským prezidentem Putinem aby mu zdůraznil, že Izrael nebude tolerovat přítomnost Iránských vojsk v Sýrii. „Nebudeme podnikat další akce proti režimu Bašára Asada, pokud zajistíte stažení iránských vojsk ze Sýrie,“ řekl podle agentury Reuters Netanjahu Putinovi.

Podle dostupných zdrojů zrcadlí ochota Izraele ponechat Assada u moci postoj Spojených států.