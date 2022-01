Nové turistické lákadlo nese název Sky Views Dubai a je složeno ze tří hlavních částí. Dvě z nich zvládnou lidé jakéhokoliv věku, od malých dětí až po starší ročníky, ta třetí je pouze pro odvážné. „Sky Views Dubai se nachází na vrcholu hotelu Address Sky View ve výšce 219,5 metru. Návštěvníky čekají fascinující výhledy na centrum Dubaje a panorama města. Architektonický zázrak nabízí tři vzrušující zážitky - Sky Observatory, Sky Glass Slide a Sky Edge Walk," shrnuje oficiální turistický web města Visit Dubai. Pod anglickými názvy se skrývají vyhlídka se skleněnou podlahou, prosklená skluzavka v nebesích a chození po hraně mrakodrapu.

Právě poslední ze zmíněných součástí atrakce zájemce promění v jakousi obdobu postavy Ethana Hunta z filmu Mission: Impossible 4. „Jde o zážitek pro ty, kteří rádi riskují. Hosté, vybaveni bezpečnostními postroji, se pohybují po vnější římse nejvyššího patra mrakodrapu," shrnuje web Visit Dubai.

Jak uvádí oficiální web Sky Views Dubai, podobná atrakce je vůbec první svého druhu ve městě. „Lidé, jištěni lany, se prochází zvenčí mrakodrapu, přičemž mezi nimi a otevřeným prostorem není zhola nic - ve výhledu jim nebrání ani zábradlí, ani žádné jiné ochrané bariéry," shrnuje oficiální web Sky Views Dubai.

Zdroj: Youtube

Vzhledem k povaze atrakce, kdy se lidé jištěni pouze lanem prochází po okraji mrakodrapu, nebo se dokonce houpají směrem ven, ovšem pro vstup na ni platí určitá omezení. Na procházku v nebesích se dostanou pouze lidé ve věku od 12 do 65 let, přičemž neplnoletí zájemci musí mít souhlas rodičů. Vážit musí v rozmezí 50 až 100 kilogramů a měřit mezi 130 a 210 centimetry. Nutné je vzít si pohodlné oblečení i obuv, tedy žádné minisukně či podpatky, a také informovat personál o případných zdravotních problémech - třeba nemocném srdci či těhotenství. Na ty, kdo se odváží vstoupit, ovšem čeká nezapomenutelný zážitek.

Skluzavka v oblacích

Zbylé dvě součásti atrakce Sky Views Dubai jsou naopak určeny opravdu pro každého. „Lidé se vyvezou proskleným panoramatickým výtahem do 52. patra hotelu. Odtud po točitém schodišti vystoupají ještě o patro výše, kde je čeká 46 metrů dlouhá procházka po prosklené podlaze a výhled na město. Ideálním zážitkem je také skleněná skluzavka. Ta nabízí jízdu průhledným tunelem z úrovně 53. patra na úroveň 52. patra," zmiňuje web Visit Dubai.

Zdroj: Youtube

Zatímco procházka po prosklené podlaze není pro Dubaj ničím novým a lze si ji užít i v jiných mrakodrapech, skleněná skluzavka je naopak jedinou svého druhu na středním Východě. „Byla vyrobena na zakázku v Německu ze dvanácti metrů dlouhých tabulí čtyřnásobně vrstveného skla. Při jízdě si lze užít úžasný výhled na město pod nohama," slibuje oficiální web atrakce Sky Views Dubai.

Skluzavka je ze skla celá. Jelikož ji ve středu nic nepodpírá, návštěvníci mohou získat pocit, že letí vzduchem. I pro jízdu na skluzavce ale platí několik omezení. Hosté nesmí mít na sobě podpatky, či oblečení s kovovými výstupky, aby nepoškrábali sklo. Před jízdou rovněž musí odevzdat do úschovny mobily, foťáky či kabelky, opět, aby nic nemohlo poškodit skluzavku. Na atrakci se jezdí v sedě nebo pololehu na zádech na speciálních podložkách.

V ceně běžné vstupenky na vyhlídku se skleněnou podlahou je zahrnuta i jízda skluzavkou. Trasa vyhlídky je ovšem naplánovaná tak, aby ti, kdo na skluzavku nechtějí, jet nemuseli. Dospělí a děti starší 12 let zaplatí za vstup 65 dirhamů, tedy zhruba 390 korun, děti do 12 let o deset dirhamů méně (tedy zhruba 330 korun).

Atrakce Sky Edge Walk je dražší, zájemci o procházku zvenčí mrakodrapu za vstup zaplatí 699 dirhamů, v přepočtu necelých 4180 korun.