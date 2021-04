Všechny zatčené nyní čeká pobyt za mřížemi a placení tučné pokuty. Podle BBC za veřejné pohoršení hrozí v Dubaji trest minimálně půl roku ve vězení a pokuta 5000 dirhanů, což je více než jednadvacet tisíc korun. „Takové neakceptovatelné chování nereflektuje hodnoty společnosti ve Spojených arabských emirátech," uvedli zástupci dubajské policie v prohlášení.

Při udělování trestu přitom nezáleží na občanství, všichni ti, kteří v Dubaji pobývají, podléhají tamnímu právu. Spojené arabské emiráty jsou muslimskou zemí a zákony jsou založeny na právu šaría. Projevovat si na veřejnosti náklonnost, nebo veřejně vystupovat jako homosexuál se tak může stát důvodem pro odsouzení a vysoký trest.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd