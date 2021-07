VIDEO: Dubaj láká na nejhlubší bazén na světě. Na dně se skrývá ztracené město

Zaplaval si v něm už i princ nebo slavný americký herec Will Smith. Dubaj má na kontě další světové nej. Lidé zde nově mohou zavítat do nejhlubšího bazénu na světě. Ponořit se v něm dá do šedesátimetrové hloubky. Na dně skrývá město.

V Dubaji otevřeli nejhlubší bazén na světě | Foto: Profimedia

Zatím je jen pro vyvolené, ale už brzy se to změní. Dubaj nabízí další velké lákadlo. Jen nedávno ve městě uvedli do provozu vůbec nejhlubší bazén na světě. Před pár dny rekord potvrdila komise Guinessovy knihy rekordů. „Pro veřejnost se bazén otevře koncem letošního července," uvedla americká stanice CNBC. Šanci potápět se v něm měl už dubajský princ, nejlepší světoví potapěči či zahraniční celebrity. VIDEO: Historický milník. Miliardář Branson úspěšně doletěl k hranici vesmíru Přečíst článek › Dosud byl nejhlubším bazénem světa areál v Polsku. Dubajský vodní ráj ho předstihl o rovných patnáct metrů. Zatímco v mořské vodě by je v takové hloubce čekala tma i poměrně nízké teploty, v dubajském bazénu si cestu do hlubin užijí za maximálního pohodlí. „Tento jedinečný vnitřní bazén je naplněn čtrnácti miliony litrů čerstvé vody. Takové množství odpovídá zhruba šesti bazénům olympijské velikosti. Voda je udržována na teplotě 30 stupňů, čímž jsou zajištěny perfektní podmínky pro potápění. Bazén je rovněž kvůli bezpečí potapěčů vybavený 56 kamerami," uvádí provozovatele bazénu na oficiálních webových stránkách. Zdroj: Youtube Majitelé jedinečné atrakce mysleli rovněž na to, aby se potapěči nenudili. Pod hladinou proto vzniklo doslova malé město. Jeho vzhled inspirovala minulost Spojených arabských emirátů, jako státu propojeného s lovem perel. „Lidé v bazénu sestoupí do ztraceného podvodního města, jehož atmosféru dokresluje speciální ozvučení a nasvícení. Na cestě dolů rovněž najdou dvě vzduchem naplněné suché místnosti pro odpočinek," shrnuje agentura Reuters. Nechybí ani drobné kuriozity. Lidé si v hloubce zahrají stolní fotbal, šachy či „zajezdí" na kole. Podvodní filmové studio Součástí bazénu je i podvodní filmové studio, největší svého druhu v oblasti. „Atrakce nabízí tolik věcí, že není spravedlivé nazývat ji pouhým bazénem. Na světě existuje poměrně mnoho bazénů určených k potápění s velkou hloubkou. Náš vodní ráj je mnohem zajímavější. Je nejen nejhlubší a největší, ale díky podvodnímu městu jde to bazén nového rozměru," shrnul pro CNN ředitel bazénu Deep Dive Dubai Jarrod Jablonski. Brána pekla i ráj predátorů. Nejnebezpečnější pláže světa ukrývají děsivé pasti Přečíst článek › Otevřením bazénu pro veřejnost si Dubaj na konto připíše existenci dalšího lákadla, které není nikde jinde na planetě. K jeho originálním atrakcím už patří nejvyšší mrakodrap světa, vnitřní, uměle zasněžená sjezdovka či ohromné akvaparky a nákupní centra.