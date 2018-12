Dubajská princezna chtěla utéct před svou rodinou. Nikdo ji od té doby neviděl

Příběh dubajské princezny Latífy bint Mohammed Al Maktúm, která se neúspěšně pokusila letos v březnu o útěk ze své vlasti, obletěl doslova celý svět. Před realizací svého plánu natočila video, ve kterém popisuje svůj zdánlivě luxusní život plný ponižování a týrání. Latífa dokonce obvinila svého otce, premiéra Spojených arabských emirátů, ze zabíjení lidí. Britská BBC odvysílá o jejím příběhu dokument. V současné chvíli není jasné, kde se princezna nachází.

Šajcha Latífa je dcerou dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma a Alžířanky Hurie Ahmed Mášové. Její otec je rovněž premiérem Spojených arabských emirátů (SAE). S několika manželkami má však šejk třicet dětí a dcery jménem Latífa má hned tři.

Ve čtvrtek odvysílá britská televize BBC dokument Escape From Dubai (Útěk z Dubaje), kde zmiňuje detaily jejího plánu o útěk. Podle serveru The Guardian plánovala princezna svou cestu sedm let. V pořadí druhý pokus o únik se ale ženě nepodařil. Poprvé chtěla uprchnout jako šestnáctiletá, tehdy ji ale chytili na hranicích Emirátů a zavřeli na tři roky na samotku.

Princezna svůj pokus o útěk z na první pohled přepychového života vysvětlila ve videu, které se rozhodla sama natočit. „Natáčím toto video, protože může být poslední, které udělám. Může zachránit můj život a pokud se na něj díváte, není to zrovna dobře. Jsem buď mrtvá nebo ve velmi svízelné situaci,“ říká Latífa.

Druhý pokus začala plánovat podle serveru The Guardian v roce 2011, kdy kontaktovala bývalého francouzského špiona Hervéa Jauberta, který se dostal před lety do potíží s dubajskými úřady a podařilo se mu ze země uniknout. Princezna se o jeho příběhu dozvěděla a napsala muži e-mail.

Žena není člověk

Jaubert ale ženě zpočátku příliš nedůvěřoval. „Tvrdíte, že jste dcera premiéra Spojených arabských emirátů, možná je to past, potřebuji se ujistit, že to tak není,“ odepsal bývalý tajný agent. Latífa však muže o své identitě přesvědčila a od té chvíle si dvojice každé dva až tři dny vyměňovala vzkazy. „Týrají a utiskují mě celý život. S ženami se tady nezachází jako s lidmi. Mému otci jde o dobrou pověst a klidně někoho zabije, jen aby si ji udržel,“ napsala v jednom z e-mailů.

Princezně pomáhala také instruktorka bojového umění Tiina Jauhiainenová, která jí dávala lekce. Společně se obě ženy vydaly přes Omán do Indického oceánu, tam na ně čekala Jaubertova jachta s americkou vlajkou. Cílem bylo dostat se do Spojených států a požádat tam o azyl.

Cesta na svobodu však skončila ve chvíli, kdy k jachtě připluly tři indické a dvě emirátní válečné lodě, ze kterých vyskočila komanda. Obě ženy donutily vyjít z koupelny, ve které se schovaly a Jauberta zbili. Podle Jauhiainenové Latífa křičela, že ji mají „raději zastřelit a hlavně nevracet zpět do Emirátů“. Potom ženu odvlekli neznámo kam.

Ochránci lidských práv z organizace Human Right Watch už vyzvali k akci mezinárodní společenství. Nic se však nestalo. Přátelé princeznu neviděli už několik měsíců a její instagramový účet je zrušen. Její rodina se k celému případu odmítá vyjádřit.