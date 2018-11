Důkazy zvěrstev v syrském Rakká: Z masového hrobu zatím exhumovali 516 těl

Odborníci předpokládají, že těla byla do masového hrobu naházena během čtyřměsíční operace, která loni v létě vyvrcholila osvobozením Rakká. Podle agentury AP se jedná o jeden z devíti největších masových hrobů, které byly až dosud u města objeveny.

„Závodíme s časem. Ta těla se rozkládají exponenciální rychlostí,“ citovala agentura AP Saru Kayyaliovou z organizace Human Rights Wath. To však není jediný problém. „Musíme těla uchovat správně. V opačném případě hrozí, že bude ještě před pitvou ztracena většina důkazů o tom, kdo je za tyto zločiny zodpovědný,“ varuje Kayyaliová.

Na místě pracují dělníci i forenzní lékaři. Jak ale připomněla agentura AP, mezinárodní organizace na ochranu práv opakovaně upozorňují na skutečnost, že místním týmům se zoufale nedostává odborníků. Je proto otázkou, zda se podaří shromáždit dostatek důkazů pro případné soudní stíhání viníků.

