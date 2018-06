Důvěřujte si a o míru se bavte později, radí Dennis Rodman Kimovi i Trumpovi

Sedmapadesátiletý muž, jenž proslul nesmlouvavou tvrdou hrou i extravagantními účesy, se od doby, co se Kim stal prvním mužem země, vypravil na horkou půdu Pchjongjangu už pětkrát. Jednou dokonce i s členy organizace Harlem Globetrotters. Není proto divu, že podporu vyslancům Spojených států a Severní Koreje vyrazil vyjádřit i do Singapuru.

Vše o schůzce Trumpa s Kimem čtěte ZDE

„Oba lídři učinili dobré prohlášení už jen tím, že si potřásli rukama. Hlavní je zkrátka dosáhnout vzájemné důvěry,“ uvedl dvoumetrový Američan v singapurském hotelu Regent, kde jej zastihl reportér zpravodaje Channel NewsAsia.

Dennis Rodman is in the building. The former NBA Star is in Singapore for the #TrumpKimSummit pic.twitter.com/Y8djfw8M3e