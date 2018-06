Dva a půl roku na jaderné odzbrojení. Pompeo poprvé zmínil, kolik má KLDR času

Spojené státy doufají, že Severní Korea uskuteční své jaderné odzbrojení v horizontu dvou a půl roku, prohlásil ve středu v Soulu americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Je to poprvé, co byl zmíněn časový rámec dohody. Informovala o tom agentura Reuters.

Ministr zahraničí přijel do Soulu, aby informoval o summitu jihokorejské oficiální činitele. Na otázku novináře, zda by si přál, aby odzbrojení proběhlo ještě v průběhu Trumpova prezidentského mandátu, který končí 20. ledna 2021, odpověděl: „Ano, rozhodně. Doufáme, že toho dokážeme dosáhnout během dvou a půl roku.“

Pompeo také zdůraznil, že pokud režim KLDR s Washingtonem nebude spolupracovat, Američané znovu obnoví vojenská cvičení s Jižní Koreou.

„Jsem přesvědčen o tom, že chápou, že vše důkladně ověříme,“ řekl Pompeo v reakci na slib KLDR o jaderných závazcích. Dodal, že ne vše, co bylo dohodnuto, se objevilo v závěrečném dokumentu, který Trump na závěr summitu spolu s Kimem podepsali.

Kim se v dohodě zavázal k úplné denuklearizaci. Trump na oplátku slíbil, že přeruší vojenská cvičení jihokorejské a americké armády v Jižní Koreji.

„Došlo ke vzájemné shodě v mnoha bodech, což jsme však nemohli zredukovat do psané dohody. Je tu tak ještě spousta práce, kterou musíme udělat, ale velký kus již máme za sebou. Na to, co se objevilo ve finálním dokumentu, navážeme v dalších rozhovorech,“ řekl Pompeo.

Kritici v USA tvrdí, že dohoda je málo propracovaná v detailech a Trump Kimovi v mnohém ustoupil. Trump na úterní schůzce údajně souhlasil s postupným jaderným ozbrojením KLDR výměnou za reciproční ústupky Spojených států, obě strany by tedy nyní měly postupovat souběžně.

Trump si výsledky summitu velmi pochvaloval. V sérii tweetů, které psal na palubě prezidentského speciálu během svého návratu ze Singapuru do USA, mimo jiné uvedl, že „předseda Kim má možnost vstoupit do dějin jako vůdce, který položil základy pro skvělou novou éru prosperity své země“.

Americký prezident Kimovi zároveň poděkoval za to, že udělal první krok směrem k lepší budoucnosti KLDR. „Naše bezprecedentní schůzka – první mezi americkým prezidentem a vůdcem Severní Koreje – dokazuje, že reálné změny jsou možné,“ dodal.

Z výsledků summitu naopak prý není příliš nadšené Japonsko, které však hodlá pokračovat ve společných vojenských cvičeních s USA a v plánech na na posílení své obranyschopnosti. Japonský ministr obrany Icunori Onodera se totiž domnívá, že společná vojenská americko-korejská cvičení jsou životně důležitá pro bezpečnost východní Asie.