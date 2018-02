Dva pomocníci teroristů z Paříže mají jít do vězení, třetího soud osvobodil

Pět a čtyři roky mají strávit za mřížemi ve Francii dva muži, kteří pomáhali pachatelům krvavého teroristického útoku v Paříži v listopadu 2015 najít ubytování. Třetí souzený, který nakonec teroristům přístřešek poskytl, byl osvobozen.

Nejtragičtějším ze série šesti atentátů, jimž v noci v Paříži podlehlo přinejmenším 126 lidí se stal útok v koncertní hale Bataclan, kde právě hrála americká rocková skupina Eagles of the Death Metal.Foto: ČTK/AP/Thibault Camus

Pro Jawada Bendaouda, který tvrdí, že nevěděl, že ubytoval teroristy, požadovala prokuratura čtyři roky vězení. Soud však uvěřil jeho obhajobě, napsala BBC.

Jednatřicetiletý Bendaoud má za sebou pestrou kriminální minulost – byl například odsouzen k osmi letům vězení za zabití muže ve rvačce o mobilní telefon, v roce 2013 byl ale propuštěn. Muž s francouzským a marockým občanstvím ubytoval údajného strůjce pařížských útoků Abdelhamida Abaaouda s dvěma dalšími muži.

"Možná půjdu jednoho dne do pekla… ale nebude to kvůli pomoci teroristům, protože jsem nevěděl, že to jsou teroristé," pronesl před soudem Bendaoud.

Nejvyšší, tedy pětiletý trest, dostal Chakib Akrouh, který teroristům kontakt na Bendaouda zprostředkoval. Podle soudu prý velmi dobře věděl, komu pomáhá. Žalobce pro něj požadoval čtyřletý trest.

Čtyři roky ve vězení stráví Youssef Ait-Boulahcen. Součástí jeho trestu je i podmínečný trest dalšího jednoho roku vězení. Podle soudu i prokuratury tento muž o přesunu teroristů věděl, ale nesplnil občanskou povinnost to úřadům nahlásit. Prokuratura pro něj požadovala trest ve výši šesti let odnětí svobody.

Poskytnutí pomoci teroristům je ve Francii hodnoceno jako nebezpečný trestný čin. V tomto případě byl ještě závažnější z toho důvodu, že ozbrojenci měli v plánu další útoky. Jejich záměry zmařil včasný zásah policie na pařížském předměstí Saint-Denis.

Teroristické útoky v Paříži z 13. listopadu 2015 si vyžádaly 130 mrtvých a 350 zraněných. Útoky se odehrály u fotbalového stadionu Stade de France, v klubu Bataclan a poblíž tří restaurací a kaváren. Při masakrech zemřela i většina z celkového počtu 9 ozbrojených útočníků. Jediný přeživší podezřelý z podílu na útoku je Salah Abdeslam – ten je v současné době souzen za střelbu na belgické policisty v Bruselu, později jej čeká i soud ve Francii. K útokům se přihlásil takzvaný Islámský stát (IS).