Dva roky po teroru v Paříži: policie změnila taktiku

Noc ze 13. na 14. listopadu 2015 byla ve Francii ve znamení teroru. Série útoků provedená u fotbalového stadionu Stade de France, na ulicích, v restauracích a především masakr v hudebním klubu Bataclan zasáhly celý svět. A přinesly s sebou také změnu taktiky. Teroristé tehdy v rychlém sledu zaútočili naráz na devíti místech v Paříži.

„Dosáhli tím dvou věcí. Přetížili silově i komunikačně bezpečnostní systém. Navíc tím, že útočili na Stade de France, kde se v té době nacházel i prezident republiky, většina posil zamířila právě tam. A pod rouškou toho všeho vstoupila do klubu Bataclan trojice teroristů, aby rozpoutala masakr granáty a automatickými zbraněmi,“ popisuje Jean-Paul Jauffret, veterán Francouzské cizinecké legie a expert na terorismus, který nedávno coby policejní instruktor přijel školit i členy východočeské zásahové jednotky.



Útok na Bataclan začal ještě venku. Tři útočníci zavraždili ostrahu klubu a vtrhli dovnitř. Dva z teroristů zamířili na taneční parket, třetí z nich na pódium, kde zahájil palbu z automatické zbraně. A vzápětí zemřel. V klubu totiž byl přítomen ozbrojený tajný policista, který reagoval rychle a útočníka střelil do boku. Ten se po dopadu na zem odpálil sebevražednou vestou.

Policista svým pohotovým zásahem zachránil několik desítek životů, udržel otevřenou ústupovou cestu pro řadu lidí a dva zbývající pachatelé museli změnit plán. Stále zabíjeli, stříleli kolem sebe dávkami ze samopalů AK-47, ale stáhli se do patra, kde se opevnili, obklopili rukojmími jako živými štíty a čekali na zásahovou jednotku.

„Vzhledem ke zmatku, který v celém městě panoval, dorazil zásahový tým nekompletní. I tak ale vtrhli do budovy a udeřili na teroristy,“ popisuje Jean-Paul.

Pokud něco v ten černý den bylo světlým momentem, pak to podle něj byl právě tento úder. Pachatelé v průběhu útoku vystříleli stovky ran a v klubu zabili 89 lidí (celkem v Paříži zahynulo 130 lidí). Zásahová jednotka v klubu vypálila pouze pět ran a oba teroristy zabila – bez toho, aniž by zemřel další rukojmí.

Bezpečnostní realita ve Francii od útoku prochází řadou změn. „Nemluví se o tom moc veřejně, ale ten počet útoků na představitele policie i armády stoupá každým měsícem. Nyní je to jednou za týden, příště už to třeba budou dva, tři útoky. Ta křivka zatím roste,“ říká Jean-Paul Jauffret.

Nejčastější volenou taktikou jsou útoky jednotlivců: nožem, sekerou, automobilem, tedy prostředky, které jsou běžně dostupné každému.

„Francouzská policie upravila po útocích taktiku. Policisté už mají možnost nosit u sebe zbraň i mimo službu, což před Bataclanem nebylo možné. Dalším příkladem za všechny může být i to, jak se změnil výcvik střelby. Běžná policejní praxe dosud byla, že střelba na pachatele se vede s cílem jej zastavit – to znamená zranit, nikoliv primárně zabít. To se nyní už změnilo. Policisté se učí střelbu tak, aby byla v případě střetu s teroristou ihned smrtící,“ popisuje Jean-Paul Jauffret.

Cvičení s českou pořádkovou jednotkou si pochvaloval. „Je na nich vidět chuť se učit a jdou do toho, což je dobře,“ uzavřel instruktor.