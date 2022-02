Paislee Shultis found alive and safe. She has been missing since 2019.

Podle serveru NBC News si detektiv Erik Thiele na schodech všiml něčeho podezřelého a nemýlil se. Když do jedné z mezer posvítil baterkou, uviděl přikrývku. „Vyšetřovatelé odstranili několik dřevěných schůdků a spatřili pár dětských nohou. Po odkrytí několika dalších schodů uvnitř objevili dítě i jednoho z únosců. Prostor byl malý, studený a vlhký,“ uvedla policie ve svém úterním prohlášení.

Paislee údajně unesli její biologičtí rodiče, poté co byli v roce 2019 zbaveni svých rodičovských práv. Podle policie ji drželi ukrytou v domě jejího dědy z otcovy strany.

These 2 kidnapped their daughter.

Then they hid her in a secret compartment under the stairs.