/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Sto devadesát metrů vysoká prosklená pocta zesnulému bratrovi. Z varšavských Dvojčat ale nakonec sešlo. Přesto podezření z nekalého hospodaření a zákulisního ovlivňování trhu na Kaczyńském ulpělo.

Tajné nahrávání je již běžnou součástí polského politického boje. Musel kvůli tomu skončit před lety i oblíbený ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Poslední rybou zachycenou do pásků s odposlechy se stal Jaroslaw Kaczyński, mocný předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS).

Šedá eminence polské politiky si zakládá na svém asketismu: bez peněz, bez karet, bez auta, jen se starým domkem. Nyní se ale objevila jeho druhá tvář: byznysmen manipulující s tajnými stranickými fondy a slibující miliardové úvěry z banky, kterou ovládá stát.

Nepříjemné nahrávky zveřejnil liberální a protivládní deník Gazeta Wyborcza. Hovoří na nich Kaczyński s rakouským podnikatelem Geraldem Birgfellnerem. Plánují výstavbu dvou 190 metrů vysokých mrakodrapů, jenž by byly mj. i architektonickou poctou dvojčatům Kaczyńským, především zesnulému prezidentu Lechovi. Stavba měla i název: K-Towers.

Omračující reakce, chabé výsledky

Podmínkou realizace bylo vítězství PiS v podzimních komunálních volbách. A to nepřišlo. Rakušan zmařenou investici předal právníkům, od nich podle spekulací unikly nahrávky do deníku.

Kanonáda, jež se vůči předsedovi PiS po jejich zveřejnění spustila, byla omračující, její výsledky jsou ale chabé. Kaczyński nyní politiky, kteří ho označili za podvodníka, dokonce žaluje. Omluvu chce i po Gazetě Wyborcze, ta to odmítla.

„Nemůžeme je postavit, nemůžeme se chovat jako asijští mogulové, není možné, aby si o mně, o chudém člověku, mysleli, že jsem nejbohatší Polák,“ říká předseda PiS Birgfellnerovi v okamžiku, kdy je již jasno, že PiS ve Varšavě nevyhraje. Marketingoví mágové z jeho strany ho tak mohou ukazovat jako muže, který odolal. Kreditu mocného předsedy bylo přesto ublíženo. Pásky jsou neúprosné.

Kdyby PiS vyhrála, stavělo by se na místě, kde se mrakodrapy stavět nesmějí. Skromný předseda sliboval úvěr za oficiálně nezávislou banku, o miliardách hovořil jako o pár drobných, a navíc se ukázalo, že zákon, který zakazuje podnikat polským politickým stranám, je děravý. Stačí si založit nadaci. A zneužívá ho strana, jež neustále obviňuje opozici z finančních podvodů a korupce.

Podle posledních průzkumů PiS před květnovými volbami do Evropského parlamentu podporu ztrácí, přesto vede s dostatečným náskokem. Zda to bude stačit i do podzimních voleb do Sejmu, se teprve ukáže.