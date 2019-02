Jak upozornil deník The Guardian, rozhodnutí zcela zakázat kouření přichází po osmi letech testování, které se uskutečnilo v rámci projektu „Dýchej mořský vzduch“. Dosud se však nesmělo kouřit „pouze“ v prostoru mezi první řadou slunečníků a mořem.

Nyní se benátské letovisko Bibione stane první italskou pláží, která bude zcela bez cigaretového kouře. „Chceme dát všem hostům, kteří zavítají do Bibione, příležitost dýchat čerstvý mořský vzduch. A to bez látek, které ho znečisťují a škodí jejich zdraví,“ řekl britskému listu starosta Pasqualino Codognoto.

Dalším důvodem zavedení opatření je snaha udržet pláž, kterou v roce 2017 navštívilo přes pět milionů turistů, čistou. V závislosti na přesném složení použitého materiálu totiž může cigaretovým filtrům trvat až deset let, než se zcela rozloží. Mezi léty 2014 až 2018 tak bylo na pláži posbíráno na 550 tisíc nedopalků, které by jinak skončily v moři, nebo by zůstaly v písku.

Zákaz kouření v uzavřených prostorech

Ačkoli je v Itálii již od roku 2005 zaveden zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech, tedy barech, restauracích a klubech či na pracovištích, pro venkovní prostory neplatí. Italské pláže byly proto až dosud místem, kde se mohli kuřáci volně oddávat své neřesti.

Zákaz kouření naopak již delší dobu platí na jedné z nejnavštěvovanějších pláži ve francouzském Nice, v australském Queenslandu či více než dvou desítkách turistických pláží v Thajsku.