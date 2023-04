Egyptská dohoda s Putinem? Spojenec USA plánoval Rusku tajně dodat tisíce raket

ČTK

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který je jedním z nejbližších spojenců USA a významným příjemcem americké vojenské a ekonomické pomoci, nedávno nařídil vyrobit 40 tisíc raket, které měly být tajně exportovány do Ruska, a to navzdory válce na Ukrajině. S odvoláním na uniklý americký zpravodajský dokument o tom napsal list The Washington Post (WP).

Ruskem odpálené rakety nad ukrajinským Charkovem na snímku z 9. března 2023. | Foto: ČTK/AP/Vadim Belikov