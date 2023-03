/Od zvláštního zpravodaje v Egyptě/ Rusů je mezi turisty v Egyptě znatelně méně, než bylo před válkou a covidem, ale stále tu jsou vítanými hosty. U chudších Egypťanů se podpora Ruska snoubí s protizápadními postoji.

Populární egyptské letovisko Hurghada | Foto: Deník/Luboš Palata

Zatímco v Evropě je ruská agrese proti Ukrajině tématem číslo jedna, stačí přeletět pár set kilometrů na jih a náhle zjistíte, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou téměř nikoho nezajímá. A že pocit, že celý svět stojí na straně napadené Ukrajiny a odsuzuje ruské agresory, je velkým omylem.

„Máme rádi ruské turisty a jsme moc rádi, že k nám stále jezdí,“ říká recepční Ahmed v jednom z nejlepších hotelů v Hurghadě, kam jezdí klientela od Britů přes Němce až po Čechy.

A taky Rusové. Ruská vlajka ostatně vlaje na stožárech na břehu Rudého moře společně s německou a českou. „Nás válka nezajímá. Pro nás jsou turisté jako turisté,“ vysvětluje Ahmed.

A když se dozví, že mluvím i rusky, přejde ze špatné němčiny do velice dobré ruštiny. „Já mám Rusy rád. Nemám nic proti Ukrajincům, taky sem jezdili, ale Rusy mám rád. Hodně tu utráceli,“ dodává.

Rusové vítejte

Egypt, na rozdíl například od Maroka, se nepřipojil k západním sankcím proti Rusku. Rusové tak pořád bez problémů do země létají. Stačí se podívat na letový řád letiště v Hurghadě, kde je za jeden večer hned několik letů do Ruska, jak do Moskvy, tak například do Kazaně, nebo do Soči.

Doby, kdy v egyptských letoviscích měli Rusové někdy dokonce optickou, a hlavně hlasovou převahu, jsou sice pryč, ale přesto ruština zcela z egyptských pláží nezmizela. Stále tu jsou i ruští zaměstnanci, jako třeba Julie, která svým měkkým přízvukem „Strečiňk! Strečiňk! Strečiňk!“ při svolávání hostů své petrohradské rodiště nezapře. Stejně jako několik dalších cvičitelů a cvičitelek.

Populární egyptské letovisko HurghadaZdroj: Deník/Luboš Palata

Rusky psané instrukce ruské cestovní kanceláře visí mezi dokumenty hlavních pěti cestovek v hotelu a ruštinu uslyšíte vedle němčiny a angličtiny jako třetí hlavní jazyk na většině turistických atrakcí. Také na hlavní nákupní třídě tří set tisícové Hugrhady, hlavního egyptského letoviska u Rudého moře, je stále mnoho ruských nápisů. A i prodavači, byť s vámi prohodí dvě tři naučené fráze česky, hned poté přejdou do ruštiny, kterou mluví výrazně lépe.

Na druhou stranu, mezi luxusními jachtami v hurghadském přístavu žádnou s ruskou vlajkou neuvidíte. „Máme za sebou dva těžké covidové roky. Tady kromě turistiky není skoro nic. Proto jsme rádi, že se v posledním roce dostala téměř na předcovidovou úroveň a docela to šlape,“ říká průvodce Tarik, který má českou manželku a provází především české turisty.

S jedinou výjimkou, a to jsou právě Rusové. „Těch je tu tak třetina oproti stavu před covidem a před válkou. Jsou také, řekl bych, trochu méně slyšet. Mnozí si dávají pozor, aby nebyli moc nápadní. To je oproti minulosti změna. Řekl bych pozitivní,“ dodává.

Rusko je proti Americe, proto je dobré

Především u chudších Egypťanů se více či méně na obdiv dávaná podpora Ruska snoubí s antiamerikanismem a obecně kritickým pohledem na Západ, který má základ ve válce v Iráku či podpoře Izraele.

Proti Ukrajině vlastně nic nemají, ale ruská propaganda, že jde o válku Moskvy proti USA a Západu, tu často slaví úspěch. „Nemám rád Američany, proto mám rád Rusy,“ říká otevřeně prodavač suvenýrů Muhammad.

Stěžuje si na ceny, ale argumenty, že je to Rusko, které válkou snížilo ukrajinský vývoz obilí a zvedlo světové ceny pšenice, kterou Egypt ve velkém dováží, moc nebere. „To řídí Amerika,“ uzavírá hovor.

Není tomu tak ale vždy. „Rusy jsem nikdy neměl moc rád. Teď ještě mnohem méně. Ta válka je špatná. Putin je špatný, špatní jsou i Rusové, kteří ho podporují. Ruská agrese proti Ukrajině je zločin,“ říká Ahmed, který má malý obchod na pláži v hotelovém rezortu.

Jen úplně nevíte, zda si to opravdu myslí. Nebo jako dobrý obchodník, který předtím při nezávazném hovoru zjistil, jak se jeho český zákazník dívá na ruskou agresi, si jen zajišťuje lepší pozici při smlouvání o ceně.