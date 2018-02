Egyptská armáda na Sinaji údajně zabila 16 džihádistů, tři desítky jich zatkla

Rozvodovost v Česku v posledních letech klesá. Prodlužuje se také doba, kterou spolu manželé stráví, než se rozejdou. Průměrné manželství, které nevydrželo, trvalo v roce 2016 přes 13 let. Od počátku tisíciletí se tak protáhlo o dva roky. Předloni se rozpadlo 45 procent svazků. Bylo to nejméně za posledních 15 let.