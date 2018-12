Egyptské hvězdě hrozí pět let za mřížemi. Na festivalu si oblékla průsvitné šaty

Egyptská herečka Rania Youssefová čelí ve své zemi trestnímu stíhání. Důvod? Na filmovém festivalu v Káhiře se objevila v černých poloprůsvitných šatech, které odhalovaly téměř celé její nohy. Za podobné prohřešky přitom hrozí až pětileté vězení.

Černé krajkové šaty s průsvitnou spodní částí řadu Egypťanů pohoršily. Podnět k trestnímu stíhání podala dvojice právníků Amro Abdelsalam a Samir Sabri, kteří jsou podle britské BBC známí pro opakované žaloby vůči egyptským celebritám.

Oděv Ranie Youssefové „neodpovídal sociálním hodnotám, tradicím a morálním standardům a proto poškodil reputaci festivalu a reputaci egyptských žen jako takových,“ řekl Sabri agentuře AFP.

Tolik nenávisti nečekala

Čtyřiačtyřicetiletá herečka se za svůj údajný prohřešek omluvila a uvedla, že by si takové šaty neoblékla kdyby tušila, že mohou vyvolat takovou kontroverzi. V příspěvku na sociálních sítích napsala, že se při výběru oděvu „zřejmě přepočítala“.

„Bylo to poprvé, co jsem si tyto šaty oblékla a neuvědomila jsem si, že by mohly vyvolat tolik zloby,“ prohlásila Youssefová. „Znovu opakuji svůj závazek vůči hodnotám, ve kterých jsem v egyptské společnosti vyrůstala.“

Až pět let

Že se nejedná o nevinný případ dokazuje i maximální možný trest, který si herečka může od soudu 12. ledna příštího roku odnést. Zdroj obeznámený s egyptským právním systémem agentuře AFP sdělil, že by mohla být odsouzena až k pětiletému vězení.

Za podobný prohřešek byla přitom v minulém roce odsouzena egyptská zpěvačka Shaimaa Ahmedová. Za hudební videoklip, ve kterém se objevila ve spodním prádle, si vyslechla verdikt dvou let za mřížemi, který jí byl následně zmírněn na polovinu. V lednu letošního roku zase žalobci obvinili další zpěvačku lailu Amerovou poté, co vzbudil pohoršení videoklip s „nevhodným“ tancem a „sugestivními gesty“.