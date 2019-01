Prezident potvrdil, že Izrael egyptské armádě pomáhá bojovat proti radikálům na Sinaji a že spolupráce je těsnější než kdykoli předtím. „Ano, je to pravda, široce s Izraelci spolupracujeme,“ řekl Sísí.

Části rozhovoru byly zveřejněny ve čtvrtek večer a CBS uvedla, že Sísí se snažil zabránit odvysílání celého interview. Při kampani egyptské armády na Sinaji zemřelo mnoho lidí, radikálové tam útočí hlavně na členy egyptských bezpečnostních sil.

Egypt demands CBS should not air interview with President Sisi, in which he denies there are any political prisoners and admits to cooperating closely with Israel https://t.co/mSwFHm7ijQ pic.twitter.com/RmgFrWl3CZ