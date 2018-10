Einsteinův dopis o Bohu jde do aukce. Cena by mohla dosáhnout 33 milionů korun

Ručně psaný dopis, ve kterém Albert Einstein vyjadřuje svůj negativní postoj k Bohu, náboženství a hledání víry, jde do prodeje v New Yorku. Cena za unikátní dokument by se mohla vyšplhat až na 1,5 milionu dolarů (více než 33 milionů korun). Ve středu to oznámila aukční síň Christie's.

Dopis napsal geniální fyzik ve své rodné němčině 3. ledna 1954, tedy rok před svou smrtí. Adresátem ručně psané listiny, která je známá jako God Letter (Boží dopis), je německý filozof Erik Gutkind. Albert Einstein v něm reaguje na Gutkindovu knihu o náboženství. ČTĚTE TAKÉ: Byl Einstein rasista? Číňané jsou špinaví omezenci, psal fyzik ve svých denících „Slovo bůh není pro mě ničím jiným než projevem a produktem lidské slabosti, Bible sbírkou ctihodných, ale přesto primitivních legend,“ napsal v něm mimo jiné fyzik, který je známý především pro svou teorii relativity. Jeden a půl stránkový dopis bude předmětem aukce, která se uskuteční čtvrtého prosince v New Yorku. Christie's odhaduje, že by jeho cena mohla přesáhnout milion dolarů (22 milionů korun) a možná dosáhnout až 1,5 milionu dolarů (33 milionů dolarů). Einsteinovy písemnosti se draží za miliony Dopis včetně originální obálky, známky a razítka jde do prodeje za posledních deset let již potřetí. V roce 2008 za něj v aukci v Londýně zaplatil soukromý sběratel 404 tisíc dolarů, což byl trojnásobek vyvolávací ceny. V říjnu 2012 pak byl na aukčním portále eBay vydražen za více než tři miliony dolarů. ČTĚTE TAKÉ: Známý britský fyzik Hawking zemřel. Bylo mu 76 let Einsteinovy dopisy a rukopisy se čas od času objevují v aukcích. Loni v říjnu byla při aukci v Jeruzalémě prodána poznámka, kterou dal Einstein poslíčkovi v Tokiu a ve které krátce popisuje svou teorii šťastného života. Nový majitel za ni zaplatil 1,56 milionů dolarů. Ty nejslavnější a nejvýznamnější, mezi něž se řadí i nyní nabízený dopis, však tak často na prodej nejsou. „V širším smyslu se podobá dopisu Einsteina z roku 1939 adresovanému americkému prezidentovi Franklinu Delano Rooseveltovi, ve kterém varuje před německými snahami o výrobu atomové bomby. V roce 2002 jsme ho prodali za dva miliony dolarů,“ řekl Peter Klarnet, specialista na knihy a rukopisy v aukčním domě Christie's. ČTĚTE TAKÉ: Milovníci umění si počkají. Louvre odložil termín vystavení da Vinciho Spasitele

Autor: Pavel Škopek