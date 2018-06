Ekonom Pedro Sánchez složil přísahu coby nový španělský premiér

Novým premiérem Španělska se stal lídr španělských socialistů Pedro Sánchez. Šestačtyřicetiletý ekonom dnes složil slavnostní přísahu před králem Felipem VI. v královském paláci Zarzuela nedaleko Madridu.

"Slibuji, že budu věrně plnit povinnosti předsedy vlády se ctí a svědomím, s věrností vůči králi a že budu chránit ústavu jako základní právní předpis státu," prohlásil Sánchez. Agentura AFP v této souvislosti upozornila na to, že přísahal pouze na ústavu, ale bez Bible a kříže.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i předchozí premiér Mariano Rajoy, jehož vládě včera vyslovili poslanci nedůvěru. Důvodem byl korupční skandál kolem jeho Lidové strany. Sánchez se stal prvním politikem v zemi, jenž se stal premiérem na základě vyslovení nedůvěry předchozí vládě, a sedmým od vzniku demokratického Španělska.

Vůdce socialistů nyní musí ještě jmenovat čelny svého kabinetu, jejichž jména by měl během příštích dnů zveřejnit oficiální vládní deník. Nová vláda to přitom nebude mít lehké, protože socialisté mají v dolní komoře jen 84 křesel z 350, budou tedy muset k prosazování svých návrhů získávat podporu jiných stran. Sanchez už slíbil, že jeho hlavní prioritou bude respektování závazku snížit obrovský deficit, což po Madridu vyžaduje Evropská komise. Současně přislíbil, že pro rok 2018 počítá s rozpočtem, který připravili ještě konzervativci jeho předchůdce ve funkci Rajoya.

Po sestavení vlády ho nicméně čeká řešení ožehavé otázky, jak dál s Katalánskem. V tamním parlamentu mají totiž většinu separatisté. Zatímco Rajoy s nimi jednat odmítal a jeho strana před lety odmítla schválit Katalánsku nov autonomní status, jenž uznával Katalánce za národ, Sánchez jim tento týden slíbil dialog. Je sice také pro jednotu Španělska, ale je přístupný k jednání o případné úpravě autonomních statusů. Podle vlastního prohlášení chce Sánchez "stavět mosty" mezi Španělskem a novou separatistickou vládou Katalánska, jíž vede Quim Torra, jenž se ujme svého úřadu rovněž sobotu.

Podle AFP představuje jeho nástup do premiérské funkce ohromující návrat pro politika, který v letech 2015 a 2016 dovedl španělské socialisty ke dvěma drtivým volebním porážkám. Jeho příznivci ho však navzdory tomu ve stranických primárkách v roce 2017 opětovně zvolili do čela. K současnému úspěchu mu pomohlo také to, že od Rajoye se v důsledku korupčního skandálu odvrátili i jeho dosavadní spojenci.

Sánchez také slíbil vyhlásit nové volby, jejich termín ale neuvedl. Podle konzervaivního poslance Rafaela Hernanda se Sánchez v případě, že v těchto volnách neuspěje, pokusí "vstoupit do kanceláře premiéra zadními dveřmi".