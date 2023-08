V Ekvádoru zabili jednoho z kandidátů na prezidenta. V zemi platí výjimečný stav

ČTK

V Ekvádoru zastřelili ve středu večer místního času kandidáta prezidentských voleb, které se v této zemi konají 20. srpna. Ekvádorský prezident Guillermo Lasso kvůli tomu vyhlásil v celé zemi na 60 dní výjimečný stav, který už od minulého měsíce platil ve třech oblastech země kvůli vlně násilí, jež zemi sužuje dlouhodobě. Fernando Villavicencio, který podle průzkumů nebyl favoritem voleb, byl zastřelen v metropoli Quito, když odjížděl z volebního mítinku. Prezident Lasso také řekl, že prezidentské a parlamentní volby se uskuteční v daném termínu, zpřísněna budou ale bezpečnostní opatření.

Lidé prchají do bezpečí jen několik okamžiků poté, co byl zastřelen prezidentský kandidát Fernando Villavicencio | Foto: Profimedia/API via AP