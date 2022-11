Když generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk koncem října ve svém dopise inzerentům na Twitteru vysvětloval, proč tuto sociální síť koupil, tvrdil, že chce vytvořit společné digitální náměstí, kde by se dalo zdravě diskutovat o široké škále názorů. A že je to důležité pro budoucnost civilizace. Chtěl tím patrně tyto inzerenty uklidnit, neboť ti se obávali trochu jiného scénáře, který Musk svými dřívějšími prohlášeními naznačil. Třeba že se mu nelíbí zákazy některých kontroverzních účtů a že by je rád vrátil do hry.

Najevo dával i své sympatie k Donaldu Trumpovi a jeho příznivcům. Americký exprezident byl přitom ze sítě vyloučen poté, co ji zneužil ke lhaní o zmanipulovaných prezidentských volbách. Ostatně Trump změnu vlastníka přivítal slovy, že je rád, že Twitter je nyní „v rozumných rukou“ a „už ho nebudou řídit radikální levicoví šílenci a maniaci, kteří naši zemi skutečně nenávidí“.

Již koncem dubna 2022 přišel respektovaný deník Washington Post s článkem Proč Elon Musk koupil Twitter. V něm mimo jiné píše: „Kritici Muskova plánu vyjádřili obavy, že na stránce povolí extremistický obsah, který se Twitter a další společnosti na sociálních sítích snaží vymýtit.“

Čekají nás těžké časy. Musk zakázal zaměstnancům Twitteru práci z domova

Nejnovější vývoj na síti modrého štěbetajícího ptáčka dává těmto obavám za pravdu. Na konci října například sdílel dezinformace americké krajní pravice zpochybňující útok na manžela šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, načež je zase smazal. Dne 19. listopadu uspořádal na Twitteru anketu, zda má „obnovit (účet) někdejšího prezidenta Trumpa“. Těsnou většinou vyhrála možnost Ano, na což nový majitel sítě napsal „Hlas lidu, hlas boží.“ a byl nadšen z návštěvnosti ankety, kterou prý vidělo 134 milionů lidí. Odborníci nicméně upozorňovali, že spoustu hlasů zařídily boti, tedy falešné účty ovládané umělou inteligencí.

Ve své kontroverzní misi pokračoval Musk dál, když 23. listopadu uspořádal další anketu: „Měl by Twitter nabídnout všeobecnou amnestii pozastaveným účtům za předpokladu, že neporušily zákon nebo se nezapojily do ohavného spamování?“ Téměř dvě třetiny účastníků souhlasily, což Musk okomentoval slovy: „Lidé promluvili. Amnestie začne příští týden. Hlas lidu, hlas boží.“

Problém však spočívá v tom, že Twitter je celosvětová síť a dvě třetiny uživatelů pocházejí mimo Spojené státy, zatímco šéf Tesly je zvyklý na americkou absolutní svobodu slova, včetně nenávistných projevů. Ty jsou však v mnoha zemích trestné, a to včetně České republiky. V následující diskusi s uživateli Musk tvrdil, že každý návštěvník Twitteru ví, že konzervativní političtí kandidáti tu byli negativněji postihnuti než ti progresivní. Jinými slovy, že Twitter podle něj nadržoval demokratickým politikům v USA nad těmi republikánskými, a to chce svou amnestií změnit.

Aby osekal náklady, začal masivně propouštět zaměstnance a po těch, kdo chtějí zůstat, vyžadoval intenzivnější práci a přesčasy. Mnoho pracovníků odešlo samo, zbyla jich zhruba polovina. Problém je, že mezi nimi byli i klíčoví dlouholetí bezpečnostní pracovníci a experti na kybernetické útoky.

VIDEO: Elon Musk má v plánu vyhodit až polovinu zaměstnanců Twitteru

Stránky americké televizní stanice NBC News uvedly, že se tato sociální síť stala zranitelnější vůči podvodům, porušování soukromí a krádežím osobních dat. Citují někdejšího specialistu FBI na kybernetickou bezpečnost Augustina Berglase, jenž uvedl, že Twitter ztratil příliš mnoho klíčových hráčů a že jeho momentální zranitelnosti se pokusí využít lidé z řad organizovaného zločinu či z nepřátelských zemí. NBC News dále uvedly, že společnost Proofpoint, která sleduje online podvody, zaznamenala pozoruhodný nárůst podvodníků působících na Twitteru, včetně lsti, která měla lidem vysát jejich úspory.

Příliv nenávistných tweetů

Síť se kromě toho začala potýkat s obrovským přílivem rasistických či antisemitských tweetů, kterými uživatelé testovali, nakolik se za nového šéfa zmenšila cenzura a jak zaměstnanci stíhají závadné příspěvky mazat, když jich tolik odešlo. Vznikající chaos přiživily Muskovy experimenty s modrou značkou značící ověřený účet. Žádné ověření již není třeba, stačí si zaplatit osm dolarů měsíčně a je vaše. To vyvolalo vznik velkého počtu falešných účtů s ověřovacím emblémem a zmatek v tom, co je a není správný účet dané firmy či osobnosti. Nepřehledné situace využila nejen celá řada vtipálků, ale i podvodníků.

A vše mělo reálné dopady. Třeba na americkou farmaceutickou společnost z Indiany Eli Lilly and Company. Kdosi si zřídil jejich falešný účet, opatřil ho ověřovacím symbolem a tweetoval: „S radostí vám oznamujeme, že inzulín je nyní zdarma.“ Jak informoval ekonomický list Forbes, akcie firmy se rázem propadly o 4,37 procent. To už bylo příliš na některé renomované inzerenty i uživatele Twitteru a začali si houfně rušit své účty.

Twitter spustil předplatné. Osm dolarů měsíčně uživatelům zajistí modrou ikonu

„Desítky předních inzerentů na Twitteru, včetně 14 z top padesátky, přestaly inzerovat během několika týdnů od Muskovy chaotické akvizice,“ uvedl list The Washington Post. Připomněl také, že se tak stalo v tu nejméně vhodnou dobu, tedy před vánočními svátky, kdy společnosti nejvíce utrácejí za reklamu, aby zaujaly svými nabídkami, co dát pod stromeček. A také v době, kdy probíhá po celém světě masivně sledované mistrovství světa ve fotbale, při němž se rovněž protáčejí velké peníze na inzerci.

„Naše neotřesitelná víra, že pokud někdo neuvěřitelně zbohatl, musí být také neuvěřitelně chytrý, dostala vítané trhliny. Provozování Twitteru není jako stavění aut nebo raket, v čemž je Musk zjevně velmi dobrý. Ale dát mu na starosti důležitou část světové veřejné sféry, by se mohlo ukázat stejně, jako svěřit křehké hodiny opici,“ ostře zhodnotil v britském listu The Guardian počínání nejbohatšího muže planety John Naughton, expert na média a nové technologie z Cambridgské univerzity a autor knihy Od Gutenberga k Zuckerbergovi: Co opravdu potřebujete vědět o internetu.

Hrozí, že Musk neudrží Twitter v podobě, jež by vyhovovala zákonům, varuje expert na internet

/ROZHOVOR /Rozhovor o turbulentním vývoji na Twitteru a o jeho možné budoucnosti s Danielem Dočekalem, odborníkem na IT technologie, fungování internetu a sociálních sítí.

Převzal podle vás Elon Musk Twitter i z ideologických důvodů, aby sem vrátil zakázané ultrapravicové účty a zakázal ty ultralevicové?

To nikdo neví a můžeme jen hádat. Musk je nevyzpytatelný, nelze mu věřit nic co říká, a dělá věci zcela chaoticky, náhodně a těžko říct podle čeho. Jestli to dělá sám od sebe, nebo na něčí objednávku také není jasné.

Jak nebezpečné pro prostředí Twitteru může být, že jeho nový šéf není nestranný a ve svých tweetech dává otevřeně najevo sympatie republikánské straně, Donaldu Trumpovi a jeho příznivcům?

Nebezpečné to může být v tom, že Musk neudrží Twitter v té podobě, aby vyhovoval zákonům a regulacím. Doplatit by na to mohl odstraněním z internetových obchodů App Store/Google Play a zákazy a sankcemi třeba od Evropské unie. Pokud bude hodně tlačit své sympatie k Trumpovi a spol., tak by se Twitter mohl postupně vylidnit, mohli by ho opustit inzerenti a zkrachoval by.

Co říkáte zmatkům, které stačil Musk během pár dnů po převzetí napáchat – od výpovědí klíčovým zaměstnancům až po změněná pravidla s ověřováním účtů? Mnoho lidí ho mělo za geniálního stratéga, který dokázal vydělat peníze jako nikdo jiný na světě.

Osobně na to říkám jenom to, že to nikdy geniální stratég nebyl a v historii najdeme již dostatek ukázek z jeho sporných manažerských rozhodnutí. Jediné, co lze možná chápat, je výrazné propouštění, ale pouze za předpokladu, že dokáže dostat nové lidi na zásadní místa. Twitter byl společností s velkou přezaměstnaností. Svoboda projevu je v pojetí Muska možnost říkat si co chci, kde chci a komu chci, bez ohledu na platné zákony, takže tam se nelze ničemu divit. A modrá fajfka je jenom praktická ukázka toho, že Musk Twitteru a internetu nerozumí a rozhodně nebude poslouchat nikoho jiného, než vlastní ego.

Není jiná možnost, když Twitter ztrácí 4 miliony denně, řekl Musk k propouštění

Jak velký problém znamená možnost koupit si modrou ověřovací značku svého účtu za osm dolarů měsíčně, aniž by se musela ověřovat pravost?

Obrovský a také se to ukázalo. Jestli chce za osm amerických dolarů prodávat ‚něco‘, tak tomu musí přestat říkat ‚ověřený účet‘ a přestat k tomu používat původní symbol, který znamenal, že někdo přece jen dodal doklady, ať již osobní či firemní, a někdo to kontroloval.

Co říkáte tomu, jak Twitter opouštějí někteří inzerenti i uživatelé? Proč přestali podle vás této síti důvěřovat?

Inzerenti se oprávněně obávali, že jejich reklama bude zobrazována vedle obsahu, který je neslučitelný s jejich hodnotami, značkou, dobrými mravy či zákony. Jediné řešení tedy je to, co nastalo: reklamu pozastavit a počkat až bude jasné, jestli je prostředí Twitteru pro dané značky bezpečné.

Změnilo se či změní se něco pro zcela řadové uživatele bez modré ověřovací známky?

Změnilo se například to, že výrazně pokleslo zapojení – lidé méně reagují, tedy méně lajkují, odpovídají a sdílejí příspěvky. Poklesl i dosah, tedy kolik účtů vidělo daný příspěvek. Část lidí odešla na jiné sociální sítě. Ale je pravda, že, pro obyčejného Frantu z Horní Dolní se zatím nezměnilo reálně nic.