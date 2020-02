Epidemie na ústupu? Čína ohlásila nejnižší počet nově nakažených od ledna

Čína dnes oznámila nejnižší nárůst nakažených novým typem koronaviru od konce ledna a nejmenší počet úmrtí za poslední týden. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je však brzy na to usuzovat, že je epidemie na ústupu. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo na celém světě již 1875 lidí a nakažených je přes 73 tisíc. Epidemie začíná stále více dopadat na některé asijské ekonomiky i nadnárodní firmy. Rusko od čtvrtka z obavy před novým koronavirem dočasně zakáže do země vstup čínským občanům. Vstup Moskva zakázala pro pracovní, studijní a soukromé cesty, jakož i pro turisty, píší zahraniční agentury.

Zdravotníci ve Wu-chanu převážejí pacienta s koronavirem. | Foto: ČTK/ZUMA/Xiao Yijiu

V Rusku, které má s Čínou asi 4200 kilometrů dlouhé hranice, byly zatím zjištěny dva případy nákazy. V obou případech šlo o čínské občany. Čína za pondělí zaznamenala 1886 nových případů a 98 úmrtí, drtivou většinu z nich hlásí provincie Chu-pej, považovaná za epicentrum nákazy. Úmrtnost na COVID-19 je podle nové studie čínských vědců 2,3 procenta. To je výrazně méně než u předchozích epidemií SARS či MERS, nicméně asi 20 krát více než u klasické sezónní chřipky. Podle Číny jsou nové údaje znamením toho, že preventivní opatření proti dalšímu šíření nemoci přijatá místními úřady fungují. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že čínská data "zřejmě poukazují na pokles nových případů". Jakýkoliv trend je však podle něj potřeba vyvozovat jen velice opatrně. Nový francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran dnes v rádiu France Info prohlásil, že stále existuje "věrohodné riziko", že se lokální epidemie přemění v pandemii světových rozměrů. Vzácné zboží? Koronavirus dohnal lupiče k přepadení dodávky s toaletním papírem Přečíst článek › Největším ohniskem nákazy mimo Čínu je v tuto chvíli výletní loď Diamond Princess, která je od začátku února v karanténě v japonském přístavním městě Jokohamě. Úřady tam potvrdily dalších 88 nových případů nákazy, celkový počet tak vystoupal na 542. Spojené státy již z paluby plavidla odvezly své občany, další země se tak chystají učinit v příštích dnech. Ve středu se Japonsko chystá z lodi pustit na pevninu prvních asi 500 lidí, kteří již strávili v karanténě dva týdny, neprojevily se u nich symptomy nákazy a nepřišli do kontaktu s nakaženými. Další by pak měli palubu opustit v dalších dnech. Nakažení se budou léčit v místních nemocnicích. Podle čínské státní televize dnes na COVID-19 zemřel Liou Č'-ming, ředitel hlavní nemocnice určené pro boj s koronavirem v nejhůře zasaženém městě Wu-chan. Čína uvedla, že veškeré zdravotnické pracovníky, kteří zemřou při léčení nakažených pacientů, prohlásí za mučedníky. Čínský prezident Si Ťin-pching podle státní televize prohlásil, že země navzdory epidemii splní svoje ekonomické cíle pro letošní rok. Jihokorejský prezident Mun Če-in však uvedl, že se ekonomika jeho země nachází ve stavu nouze a kvůli klesající poptávce po místním zboží potřebuje stimul. Singapur zase schválil balíček v hodnotě 4,5 miliard dolarů (103,8 miliard korun) určený na boj s koronavirem a zmírnění ekonomických dopadů epidemie. Apple nesplní výhled tržeb Americká technologická společnost Apple oznámila, že kvůli koronaviru nesplní výhled tržeb na druhé finanční čtvrtletí, který si stanovila teprve před třemi týdny. Výroba přístrojů iPhone totiž trpí většími výpadky dodávek, než se očekávalo. Kvůli množství zavřených obchodů také klesá poptávka po produktech firmy v Číně. Počet nakažených koronavirem přesáhl 70 tisíc. Nemocní jsou i Američané z lodi Přečíst článek › Podle expertů z pojišťovny Euler Hermes se kvůli vysoké integraci čínského hospodářství do dodavatelských řetězců po celém světě epidemie projeví ve vývoji globální ekonomiky. Vliv viru na čínské hospodářství a zbytek světa přitom nebude zanedbatelný. Poradenská společnost Moore Czech Republic již zaznamenala dopady na českou ekonomiku, kvůli nákaze totiž musely být dočasně pozastaveny některé obchodní dohody s Čínou. Mimo pevninskou Čínu zabila nemoc podobná svými příznaky chřipce pět lidí, a to v Hongkongu, na Tchaj-wanu, Filipínách, v Japonsku a Francii. Kromě pevninské Číny je nejvíce nakažených v Singapuru a Japonsku. V České republice se zatím výskyt nového koronaviru nepotvrdil.

Autor: ČTK