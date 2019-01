„Pokud jde o bezpečnostní zónu, včetně ochranného pásma podél turecké hranice, které vytvoříme my sami - což je problém, o němž hovořím již od éry Baracka Obamy - zdůrazil (Trump), že by měla mít nejméně 20 mil (přes 32 kilometrů),“ poodhalil detaily rozhovoru s americkým prezidentem Erdogan.

Vytvoření dvacetimílové ochranné zóny navrhl Trump v nedělním příspěvku na twitterovém účtu. Podle Erdogana by však mohla být ještě více rozšířena. Konkrétní plánovaný rozsah bezpečného území na hranicích však reportérům nesdělil.

Ankara přislíbila, že po stažení amerických jednotek ze Sýrie převezme do svých rukou boj proti zbytkům Islámského státu (IS). Milice YPG, které byly jedním z hlavních spojenců USA ve válce s radikály, však Turecko považuje za teroristickou organizaci, propojenou se separatistickou Stranou kurdských pracujících (PKK).

Erdogan v reakci na plánované stažení Američanů ze Sýrie oznámil, že je Turecko připravené proti YPG vojensky zakročit. Prohlášení tureckého prezidenta vyvolalo negativní reakci na straně USA. Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton nejprve vyzval, aby Turecko před odchodem amerických vojsk přislíbilo ochranu Kurdů.

Sám prezident Trump poté na twitteru zveřejnil příspěvek, ve kterém Ankaře pohrozil, že v případě útoku na YPG Turecko ekonomicky zničí. Erdogan sice uvedl, že ho Trumpův tweet zklamal, následný telefonát však podle něj probíhal v pozitivním duchu.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone…

„Turecko bude i nadále dělat vše potřebné za účelem vyřešení problému v duchu spojenectví. Musí však být respektována jeho práva a zákony,“ řekl reportérům. „S prezidentem Trumpem jsem minulou noc dosáhli historického porozumění.“

Výrok amerického prezidenta o zničení turecké ekonomiky v případě útoku proti Kurdům vyvolal obavy v řadách zahraničních investorů a hodnota turecké liry během pondělí poklesla o 1,6 procenta. Erdogan však v úterý uvedl, že se s Trumpem domluvil mimo jiné i na prohloubení vzájemných ekonomických vazeb.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!