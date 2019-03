Výňatky z videa ukázal turecký prezident již na víkendových mítincích, na nichž se snažil získat podporu pro svou Stranu spravedlnosti a rozvoje (AKP) ve volbách, které se konají 31. března. Svým příznivcům je však pustil i v úterý ve městě Eregli, upozornila agentura AP. Částečně rozmazané záběry tak na shromážděních viděly tisíce lidí a vysílala je i turecká televize.

Erdogan chtěl videozáznamem ilustrovat útoky na islám, napsala již dříve agentura AP. Erdogan se totiž nechal slyšet, že nechápe, proč se o střelbě nemluví jako o „křesťanském teroru“. Zvlášť když obdobné činy muslimů se zpravidla označují za „islámský teror“.

Podle zpravodajského serveru televize ABC Erdogan zároveň novozélandskou justici vyzval, aby obnovila trest smrti. „Hanebně zavraždil padesát našich souvěrců. Měl by za to zaplatit,“ uvedl turecký prezident během předvolebního mítinku, který se konal na severu země.

Součást spiknutí proti islámu

Později dokonce masakr označil za součást spiknutí proti islámu a varoval Australany a Novozélanďany s protimuslimským cítěním před pobytem v Turecku. Podle něj by se totiž stejně jako jejich předci, kteří za první světové války bojovali na tureckém poloostrově Gallipoli, mohli vrátit do své vlasti v rakvích.

Erdoganovy výroky vyvolaly v Austrálii i na Novém Zélandu vlnu pobouření. Zatímco australský premiér Scott Morrison je označil za „nerozvážné a hluboce urážlivé“, novozélandský ministr zahraničí Winston Peters se ohradil proti politickému zneužití masakru a uvedl, že výroky tureckého prezidenta mohou ohrozit Novozélanďany v zahraničí.

Při páteční střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zahynulo 50 lidí a další jsou v kritickém stavu. K útoku se přihlásil pravicový radikál Brenton Tarrant, který uvedl, že ho k činu vedly protiimigrační motivy. Osmadvacetiletý Australan útok také nahrával a v přímém přenosu přenášel na internetu.

Novozélandští politici čin odsoudili, někteří přitom zdůraznili, že až k takovým činům může vést šíření strachu a nenávisti. Tarranta, který zatím zůstává jediným podezřelým, na místě zatkla policie. Za mnohonásobnou vraždu mu hrozí doživotí.

Šíření videa vyvolalo velkou vlnu kritiky a odsouzení. Společnost Facebook uvedla, že jen v prvních 24 hodinách po masakru odstranila 1,5 milionu videí. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová však již dříve upozornila, že záběry zůstaly na internetu ještě čtyři dny po útoku. „Jsme s Facebookem v kontaktu. Informoval nás o svém úsilí video smazat. Je to strašné, ale ačkoli nám určité záruky poskytli, odpovědnost je na nich,“ zdůraznila.

První pochované oběti

Ve středu začali na Novém Zélandu pochovávat první z padesátky obětí útoku. Podle islámské tradice by sice mrtví měli být pochováni co nejdříve, tedy obvykle do druhého dne, pohřby však musely být odloženy kvůli identifikaci obětí, poznamenala stanice BBC. Podle agentury AP již místní policie zveřejnila jména prvních pěti obětí, kterými jsou čtyři muži ve věku od 36 do 71 let a tříletý chlapec.