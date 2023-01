Erdogan vybízel Putina k příměří. Ten se domáhal uznání anexe

ČTK

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonickém rozhovoru se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem řekl, že úsilí o mír na Ukrajině by podpořilo jednostranně vyhlášené příměří a také vize spravedlivého řešení. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na kancelář tureckého prezidenta. Erdogan by měl hovořit také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (vlevo) a ruský prezident Vladimír Putin (vpravo) během setkání na summitu CICA v Astaně v Kazachstánu 13. října 2022 | Foto: ČTK