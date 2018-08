Erdogan žádá obnovení trestu smrti, jako záminku uvedl smrt matky a dítěte

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu 1. srpna uvedl, že požádá-li jej parlament, nevidí jinou možnost než obnovit trest smrti. Krátce předtím se vrátil z pohřbu matky a jejího dítěte, zabitých při bombardování, z něhož Erdogan obviňuje kurdské povstalce.

"Bratři moji, víte, jak citlivý jsem ohledně trestu smrti. Projde-li ale parlamentem, nebude tady nic, co by mě vedlo k tomu s ním nesouhlasit, a schválím ho," prohlásil ve středu Erdogan. Informuje o tom agentura DPA.

"Těm lidem splatíme za tento masakr stejnou mincí," prohlásil o zakázané Straně kurdských pracujících, jež podle něho stojí za úterním útokem v jihovýchodním Turecku. "Kroky, které s ohledem na tento čin vykonáme, se s Boží pomocí blíží."

Na pohřbu pětadvacetileté manželky tureckého vojáka Nurcan Karakayové se sešla spousta mužů, žen i dětí, z nichž mnozí mávali tureckými vlajkami a skandovali: "Chceme trest smrti!"

Matka se synem Mustafou Bedirhanem zahynuli podle turecké agentury Anadolu poté, co najeli v Hakkari autem na minu. K incidentu došlo v provincii, kterou procházejí turecko-íránsko-irácké hranice. "Měli jsme dva životy a oba jsme obětovali za vlast. Nejsme zabijáci dětí, ale pomstíme se za mé dítě a mou ženu," řekl novinářům vdovec po zabité ženě, seržant Serkan Karakaya. Podle jeho slov ho žena navštívila na vojenské základně a bomba vybuchla patnáct minut poté, co odjela.

Erdogan, který byl jedním z těch, kdo nesli ženinu rakev, prohlásil, že veřejně slibuje, že "předá vrahy dětí spravedlnosti". Za pachatele přitom označily turecké úřady právě Stranu kurdských pracujících (PKK).

"Všichni členové PKK odzdola nahoru jsou vrahy dětí už čtyřicet let a jsou jimi i dnes. Všichni, každá země a každá instituce, která spojila své zbraně s PKK, jsou účastníky včerejšího masakru a dnes v tom pokračují," prohlásil turecký ministr vnitra Suleyman Soylu.

PKK se zatím k odpovědnosti za útok nepřihlásila.

Turecký prezident začal mluvit o opětovném zavedení trestu smrti už po neúspěšném pokusu o vojenský převrat v roce 2016. Evropská unie tehdy uvedla, že takové rozhodnutí by okamžitě zavřelo Turecku jakékoli vyhlídky na členství v unii.

"Nezajímá nás, co o této otázce říká Hans, nezajímá nás, co o ní říká George," reagoval Erdogan. "Podíváme se, co říká Bůh."