Po erupci guatemalské sopky zemřelo 25 lidí, další tři stovky jsou zraněny

K mohutné erupci jedné z nejaktivnějších sopek latinské Ameriky došlo v neděli krátce před polednem místního času. Přibližně o čtyři hodiny později začal po jejím úbočí stékat lávový proud, jehož teplota údajně dosahuje až 700 stupňů Celsia.

„V neděli večer jsme evidovali 25 mrtvých a přibližně 300 zraněných,“ oznámil novinářům mluvčí guatemalského úřadu pro přírodní katastrofy (CONRED) Davide de Leon. Guatemalský úřady přitom do té doby mluvily o sedmi mrtvých a dvaceti zraněných.

Proud lávy mimo jiné zasáhl vesnici El Rodeo, v níž zničil většinu domů. „El Rodeo bylo bohužel zavaleno. Kvůli lávě se nejsme schopni dostat ani do vesnice La Libertad, takže nedokážeme odhadnout, jaké škody zde sopka napáchala,“ řekl BBC šéf guatemalského úřadu pro přírodní katastrofy (CONRED) Sergio Cabañas.

Rozptyl sopečného popela zasahuje území, na němž žije přibližně 1,7 milionu obyvatel, včetně hlavního města Guatemala, které se nachází asi 40 kilometrů jihozápadně od sopky. Již dříve přitom bylo kvůli narůstající aktivitě vulkánu evakuováno nejméně 3100 osob. Provoz muselo přerušit i místní letiště.

Sopka Fuego se letos probudila k životu již podruhé. Podle místních odborníků jde ale o největší erupci 3763 metrů vysoké sopky od roku 1974, upozornila BBC.

