EU jedná s Čínou. Vyvarujte se obchodních válek, žádá na summitu Tusk

Předseda Evropské rady Donald Tusk vyzval Evropu, Čínu, Spojené státy a Rusko, aby se vyhnuly obchodním válkám. Podle něj je důležité zabránit konfliktům a chaosu. Tusk to prohlásil na summitu zemí EU a Číny v Pekingu. Země, které spojuje společný odpor k americkým clům, projednávají především světový obchod.

„Všichni se obáváme skutečnosti, že architektura světového řádu se nám mění přímo před očima. Jsme za to zodpovědní všichni, měli bychom ji změnit k lepšímu,“ řekl Tusk dnes na summitu mezi Čínou a EU. Podle něj se obchodní války mohou zvrtnout v „horké konflikty“. Apeloval přitom na reformu Světové obchodní organizace (WTO), píše list The Guardian.

EU na jednání zastupuje šéf Evropské rady Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Za Čínu jedná premiér Li Kche-čchiang.

Hlavním tématem jednání je obchod. Čína, která si svůj vlastní trh velmi chrání, se totiž dostala do eskalujícího obchodního konfliktu se Spojenými státy. Evropa by se tak pro ni mohla jevit jako dobrý spojenec.

Čínu totiž šéf Bílého domu potrestal tarify na dovoz zboží do USA, zatížil jimi čínské zboží v hodnotě 500 miliard dolarů. USA také dříve zavedly cla na dovoz hliníku a oceli, pro EU, Kanadu a Mexiko platí od června. Lídři EU a Číny se proti americkému opatření ostře ohradili.

Americký prezident Donald Trump ale během své návštěvy Evropy nešetřil na adresu svých tradičních spojenců kritikou. V neděli dokonce popsal EU jako nepřítele. Premiérce Therese Mayové poradil, že by měla EU zažalovat, než vyjednávat o brexitu. „Myslím, že máme spoustu nepřátel. Myslím, že EU je nepřítel za to, co dělají v obchodě. Rusko je nepřítel v určitých ohledech,“ prohlásil.

Mezi dalšími tématy, které lídři diskutují, jsou klimatické změny, energetika i téma Severní Koreje. Očekává se, že na závěr schůzky bude podepsáno komuniké o podpoře globálního obchodu založeného na multilateralismu. Na předchozích summitech v letech 2016 a 2017 k dohodě nedošlo a lídři žádný společný dokument na závěr nepodepsali.

„Doufám, že během summitu Čína a EU najdou vzájemnou důvěru a dospějí k dohodě. Přeji si, aby vyslaly světu společnou zprávu na obranu multilateralismu, volného obchodu a svobodnému pohybu investic,“ uvedl čínský velvyslanec v EU Zhang Ming.

Pro čínský státní list People’s Daily dodal, že „Čína a EU jsou dvěma hlavními pevnostmi prosperity a stability, které se setkávají uprostřed unilateralismu a protekcionismu (čímž měl na mysli USA, pozn. red.)".