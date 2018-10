EU nabídla Británii prodloužení přechodného období, píše německý list

Evropská komise změnila svůj postoj vůči Británii a nabídla jí prodloužení přechodného období po brexitu. S odvoláním na interní dokument německé vlády o tom informoval list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle dosavadních jednání by přechodné období mělo skončit v prosinci 2020, teda 21 měsíců po odchodu Británie z EU.

„Komise se pokusila vyjít Británii co možná nejvíc vstříc, mimo jiné i tím, že navrhla prodloužení přechodného období,“ cituje Frankfurter Allgemeine Zeitung z údajného dokumentu německé vlády, který informuje o víkendových rozhovorech hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera a britského ministra pro brexit Dominika Raaba.

Přechodné období by mělo podle dosavadních ujednání trvat od odchodu Británie z Evropské unie, ke kterému dojde 29. března příštího roku, až do konce roku následujícího. Během něj by se na Británii vztahovalo stejné právo jako dnes, přičemž Brusel by na zemi i nadále z hlediska mezinárodních smluv EU pohlížel jako na člena. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.

Jednání se táhnou

Jednání vedená Michelem Barnierem a Dominikem Raabem v neděli ustrnula na mrtvém bodě. Podle německého listu by prodloužení přechodného období poskytlo oběma stranám delší čas na řešení nejpalčivějších otázek. Mimo jiné i vyřešení problému budoucího režimu na hranici mezi Severním Irskem, která je součástí Spojeného království, a Irskem, které zůstává členem unie. Získal by se také čas pro dojednání komplexní dohody o volném obchodu.

Britům mnoho času na jednání už nezbývá, jejich země si totiž dříve odhlasovala, že EU opustí v březnu 2019. EU až dosud trvala na tom, že přechodná fáze musí skončit k poslednímu prosincovému dni roku 2020.