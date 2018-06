Summit G7 skončil fiaskem: EU uvalí cla na americké výrobky, řekla Merkelová

„Odvolání podpory v podstatě prostřednictvím tweetu je samozřejmě alarmující a trochu skličující,“ citovala německou kancléřku televize ARD. „Nenecháme se vyšachovat ze hry, přejdeme do protiútoku,“ dodala Merkelová.

Evropská unie tak bude následovat příkladu Kanady, která odvetná opatření proti USA oznámila již dříve. Kanadská cla na dovoz zboží vyrobené v USA by měla vstoupit v platnost již prvního července, přičemž seznam zboží, jehož se budou týkat, je rozmanitý. Tamní vláda do něj zařadila produkty, u nichž lze dovoz z USA bez větších problémů nahradit dovozem z jiných zemí.

Americký prezident oznámil své stažení podpory závěrečného komuniké ze summitu G7 v noci na pondělí prostřednictvím twitteru. Ve svých příspěvcích rovněž nevybíravě kritizoval kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Trump se vyjádřil i ke schodku zahraničního obchodu USA, který považuje za „nespravedlivý“. „Proč bych měl jako prezident Spojených států dovolit zemím pokračovat ve vytváření masivních obchodních přebytků, ke kterým dochází už celá desetiletí, když za to naši farmáři, pracovníci a daňoví poplatníci musí platit tak obrovskou a neférovou cenu?“ napsal na twitteru.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit…