Eugenika! V Polsku se rozhořel boj o umělé oplodnění

Současná polská vláda zrušila státní podporu metody umělého oplodnění in vitro, i když díky ní přišlo na svět 21 tisíc dětí. Nyní chtějí poslanci ženám přístup k umělému oplodnění ještě více ztížit. Přesto je zájem o něj obrovský.

Diskuse v zastupitelstvu města Zielona Góra nabírá na obrátkách. „Eugenické metody spojené s nacistickým Německem se vrací,“ rozhořčeně volá do sálu zastupitel Marek Budniak z konzervativní strany Právo a Spravedlnost (PiS).

Zielenogorské vedení totiž chce, stejně jako další polská města, finančně ze svého rozpočtu podpořit páry, které podstupují umělé oplodnění metodou in vitro. Varšava, Gdaňsk či Poznaň k tomuto kroku přistoupily po ukončení celostátní podpory v roce 2016. A nezvládají uspokojit zájem.

Když Ministr zdravotnictví Konstantyn Radziwiłł (PiS) podporu in vitro rušil, tvrdil, že stát i ženy jsou tímto programem poškozovány, a že je schopen pomoci 1,5 milionu neplodným párům efektivnější metodou, která nebude mít tak negativní etické konotace. „Musí to být zdravé a přirozené,“ řekl a ukázal na takzvanou naprotechnologii, která je protežována církví jako „alternativa k in vitro“.

Podle gynekologů jsou ale její výsledky omezené, někteří ji zcela odmítají. A zájem mezi Polkami je o ni nulový, jak upozornil poslední audit polského kontrolního úřadu.

Svatý boj

Sejm přesto na popud pravicových poslanců začíná projednávat zákon, který má za cíl ještě více omezit přístup žen k umělému oplodnění. In vitro budou moci využít pouze manželé, k dispozici bude jen jedna zárodečná buňka, dárci přestanou být anonymní a embrya se nebudou smět zmrazovat. Z kryokonzervace zárodků by se stal delikt, na nějž by se vztahovaly sankce, včetně odebrání lékařského diplomu.

„Zmrazovaní porušuje lidskou důstojnost, i zmrazený plod má svoji důstojnost," vysvětloval jeden z předkladatelů, nezávislý poslanec Jan Klawiter. Předsedkyně opozičních Evropských demokratů Elizabeth Bińczycka v TVN 24 si nebrala servítky a návrh označila za „obscénní ideologické šílenství“.

Nejblíže leží Česko

„Pokud bude něco takového schváleno, bude to konec in vitro v Polsku,“ tvrdí lékařka Katarzyna Kozioł ze střediska léčby neplodnosti Novum ve Varšavě pro Gazetu Wyborczu. Podle ní by si ženy, které si to mohou dovolit, zařídily umělé oplodnění v zahraničí. A nejblíže mají Polky do Česka.

Zielonogorští zastupitelé podporu párů při umělém oplodnění nakonec podpořili, poslanec Jan Klawiter naopak odhaduje, že jeho návrh Sejmem neprojde, ale je rád, že se o tématu opět hovoří.

Co je Ordo Iuris?Polský ultrakonzervativní institut Ordo Iuris se stal známým po předložení návrhu zákona na úplný zákaz potratů v roce 2016. Výsledkem byly protesty po celé zemi. Nyní podle zjištění deníku Reczpospolita stojí i za návrhem zákona na ztížení přístupu k umělému oplodnění in vitro. Institut návrh zpracoval, poslanci z pěti klubů v čele s Janem Klawiterem ho předložili. Ordo Iuris je i za návrhem zákona na úplný zákaz legalizovaných vztahů párů stejného pohlaví. Sice zatím žádný projekt Ordo Iuris nebyl Sejmem přijat, každý ale na řadu týdnů rozbouřil veřejné mínění.