Jourová neměla hájit Čapí hnízdo, rozhodla ombudsmanka EU

Do případu dotačního podvodu pro farmu Čapí hnízdo je zapletena i česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Ta v Českém rozhlase tvrdila, že 50milionová dotace je zcela v pořádku. Úřad evropské ombudsmanky rozhodl, že její vyjádření je v rozporu se závazky, které má jako eurokomisařka.

„Ombudsmanka na základě vyšetřování případu rozhodla, že vyjádření komisařky (Věry Jourové) není v souladu s vykonáváním jejího úřadu. Ombudsmanka doporučuje Komisi, aby se její členka veřejných výroků příště vyvarovala,“ zní oficiální vyjádření evropské ombudsmanky Emily O’Reillové.

Ombudsmanku na případ Jourové upozornil český občan, který si stěžoval na její výroky v Českém rozhlase.

V rozhovoru z 24. března 2016 Jourová řekla, že farma Čapí hnízdo měla nárok na evropskou dotaci. Jourová v rozhlase hovořila ještě předtím, než skončilo vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), což bylo podle stěžovatele v rozporu s unijními smlouvami a kodexy chování, jimiž se musí členové Evropské komise musí řídit.

Jourová namítala, že hovořila obecně o pravidlech přidělování dotací ze své zkušenosti ministryně pro místní rozvoj, kterou vykonávala od 29. ledna 2014 do 3. října 2014. Od 1. listopadu 2014 působí Jourová v Evropské komisi jako komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví

OLAF doporučil vymáhat 50milionovou dotaci zpět. Ve své zprávě píše o porušení českého národního práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy při žádosti by tak mohl být hodnocen jako podvod a doporučil vymáhat

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.