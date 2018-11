Europoslanci se zajímají o Babišův střet zájmů. Vznesli dotazy na Komisi

Během jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu, věnovanému především stavu unijního rozpočtu v roce 2017, vzneslo několik europoslanců dotazy, kdy Evropská komise prověří stížnosti české pobočky organizace Transparency International na možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Informovaly o tom České noviny.

Podle komisařky pro regionální politiku Coriny Cretsuové, na kterou otázky směřovaly, by měla být debata o možném zneužívání unijních fondů co nejméně zpolitizovaná.

V písemných odpovědích na předem zaslané otázky Cretsuová členům výboru sdělila, že Evropská komise již obdržela všechny podklady a nyní je vyhodnocuje.

Zjišťuje všechna fakta

Přitom zdůraznila, že komise nevede vyšetřování, zda platby společnostem z holdingu Agrofert byly v souladu se všemi pravidly, ale pouze se snaží zjistit všechna fakta. České noviny napsaly, že ve stejném duchu odpoví v úterý europoslancům i generální tajemník Evropské komise Martin Selmayr.

Německá europoslankyně za Pirátskou stranu Julia Redaová, která se Cretsuové se zeptala, o čem přesně s Babišem hovořila na své schůzce na počátku září, označila celý problém Babišova konfliktu zájmů označila za velmi důležitý. „Musím říci, že úplně nesouhlasím s tím, že prevence je na členských státech,“ uvedla s tím, že angažovat by se měly také subjekty Evropské unie, včetně komise.

„Je to možný konflikt zájmů předsedy vlády a společnosti, která na příspěvcích získala miliony od EU. Pokud to tak je, porušuje to příslušná finanční pravidla,“ uvedl Bart Staets, belgický europoslanec za Zelené.

Protože tím, kdo údajně porušuje pravidla, je premiér, měl by se celým případem zabývat Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Ten již vyšetřoval kauzu Čapího hnízda a na základě jeho závěrů doporučila komise České republice, aby o proplacení této dotace vůbec nežádala.

„Tato kauza nabyla zcela nových rozměrů v posledních týdnech, pro nás je důležitější než kdy dříve znát přesný názor Evropské komise, tedy problému střetu zájmů a legitimity čerpání dotací,“ konstatoval v diskuzi český europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Připomněl rovněž výrazný nárůst Babišova majetku, přestože nyní oficiálně neovládá žádnou z firem.

Téma se politizuje

„Je škoda, že toto téma se politizuje a že jsou zmiňovány konkrétní kauzy,“ reagovala komisařka na vystoupení europoslanců. Zdůraznila, že v Česku podle jejího názoru kohezní fondy a fondy regionálního rozvoje fungují dobře. V reakci na dotaz německé europoslankyně Redaové pak uvedla, že se její zářijová schůzka s Babišem, na které byli i další kolegové z aparátu komise, týkala zlepšení implementace programů a diskusí o budoucím víceletém finančním rámci po roce 2021.

Česká pobočka organizace Transparency International (TI) odeslala do Bruselu několik podnětů týkajících se kauzy Čapí hnízdo. V nich se mimo jiné uvádí, že ačkoli Andrej Babiš vložil Agrofert do svěřeneckých fondů, je vůči nim v pozici, která mu umožňuje je ovládat. Sám tato obvinění Babiš odmítá.