Europoslanci dali zelenou zákazu brček a dalších plastů. Rozhodnou státy

Návrh na regulaci využití plastu předložila na konci května letošního roku Evropská komise jako reakci na zjištění vědců, podle kterých úroveň znečištění všudypřítomnými plasty prudce stoupá. Nová směrnice má za cíl předcházet vzniku odpadů a omezit jejich dopad na životní prostředí, zejména moře a oceány.

Kromě zákazu některých typů plastových výrobků směrnice, kterou podpořilo 571 z 624 přítomných poslanců, zavádí celou řadu dalších opatření. Ta zahrnují například regulaci množství produkovaného plastu, lepší značení či rozšíření odpovědnosti výrobců plastových obalů.

V případě souhlasu členských zemí EU dojde na území unie například k omezení používání plastových krabiček, které v současné době prodejny rychlého občerstvení využívají k balení potravin. Výrobci budou mít nově povinnost podílet se na výdajích spojených s likvidací odpadu.

