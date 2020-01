Spojené státy, Francie a Rusko plánují evakuaci svých občanů z čínského města Wu-chan, odkud se koncem prosince začala šířit nákaza novým koronavirem. Metropole provincie Chu-pej je kvůli této infekci v rámci preventivních opatření dopravně izolovaná.

Dezinfekce nádraží ve Wu-chanu | Foto: ČTK

List The Wall Street Journal dnes napsal, že Spojené státy připravují na neděli charterový let, kterým by se měli z Wu-chanu vrátit domů občané a diplomati USA. Podle deníku je ve městě v této chvíli přibližně 1000 amerických státních příslušníků. V objednávaném letadle jsou ale místa jen pro 230 cestujících. Na palubě bude pro případ, že by někteří z cestujících byli infikováni, také zdravotnický personál.