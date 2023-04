Zadržení novináře Gershkoviche osobně schválil sám Putin, tvrdí agentura

ČTK

Zadržení amerického novináře Evana Gershkoviche osobně schválil ruský prezident Vladimir Putin, tvrdí agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje. Jedenatřicetiletý novinář listu Wall Street Journal (WSJ) čelí obvinění ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let odnětí svobody. Je to první takový případ v rusko-amerických vztazích za téměř 40 let.

Moskevská věznice Lefortovo | Foto: Profimedia