Celkem je v Německu k dnešnímu ránu 79 696 potvrzených případů nákazy a 1017 obětí nemoci COVID-19. Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko (20 237), které hraničí s Českem. Na druhém a třetím místě zůstávají Severní Porýní-Vestfálsko (16 606), které je nejlidnatější německou spolkovou zemí, a Bádensko-Württembersko (16 059). Dohromady mají tyto tři země 770 obětí nemoci COVID-19.

V Sasku, které rovněž sousedí s Českem, je ke dnešku 2336 infikovaných. Ze šestnácti německých spolkových zemí je v počtu případů na devátém místě. V přepočtu na sto tisíc obyvatel byla dlouho situace nejhorší v hanzovním městě Hamburku, nyní už jej předstihlo s téměř 156 případy na sto tisíc obyvatel Bavorsko.

Šéf RKI Lothar Wieler, podle něhož je spolková republika stále na začátku epidemie, dnes na tiskové konferenci v Berlíně řekl, že zatím muselo být hospitalizováno kolem 8000 nakažených. Šéf sdružení německých nemocnic Gerald Gass uvedl, že asi 2500 infikovaných je nyní na umělé plicní ventilaci. Dalších 10.000 takových lůžek je k dispozici.

Wieler také poznamenal, že nejdůležitějším opatřením nadále zůstává dodržování odstupu od ostatních, látková ochrana úst a nosu podle něj ale zřejmě může pomáhat chránit ostatní v případě, že je její nositel nakažen. "Neexistují pro to žádné vědecké důkazy, ale mohlo by to tak být," míní. Proto je v pořádku nosit tuto ochranu v uzavřených prostorech, jako jsou třeba obchody nebo městská doprava. Zároveň však Wieler zdůraznil, že jejich nositele roušky chránit nepomáhají.

Na pomoc se zvládnutím složité situace je ode dneška spolkovým zemím a obcím k dispozici na 15.000 vojáků.

Nadále se v Německu diskutuje o tom, do kdy mají platit dosavadní omezení. Berlínský radní pro oblast vnitra Andreas Geisel vyjádřil přesvědčení, že opatření týkající se nutného odstupu mezi lidmi budou v platnosti po celý rok. Ostatní podle něj bude možné postupně uvolnit.

Laboratoře pracují naplno, chybí ale materiál

Laboratoře v Německu pracují na plné obrátky, týdně provedou na 300 tisíc testů na koronavirus. Aby zdravotnické úřady udržely krok s šířící se infekcí, kdy je klíčové otestovat co nejvíce lidí, pracují laboranti na směny, problémem je ale nedostatek materiálu pro testování i pro práci výzkumníků, napsala dnes agentura DPA.

Rozbory nyní v Německu provádí 97 laboratoří, uvádí svaz Akreditovaných zdravotnických laboratoří (ALM). V polovině března jich bylo dokonce přes 170. Za minulý týden laboratoře podle Institutu Roberta Kocha (RKI) uskutečnily 350 tisíc testů.

Laboratorní zařízení v saském Plavně (Plauen) vyhodnotí týdně 9100 testů. "Náš testovací personál jsme zečtyřnásobili na dvacet lidí. Nyní pracujeme na tři směny 24 hodin denně sedm dní v týdnu," řekl Christian Scholz z laboratoře v Plavně.

Laboratoř Dr. Wisplinghoffa v západoněmeckém Kolíně nad Rýnem provádí 5000 testů na koronavirus denně. Zařízení uvádí, že to je více než v jakékoli jiné laboratoři v Německu. I zde ale provozovatel musel zvýšit personální stav a rozšířit vyhodnocovací kapacity. Výhradně na rozbory koronavirových vzorků se zde soustředí stovka zaměstnanců.

Práci ovšem laboratořím komplikuje nedostatek pracovního materiálu. "Zajišťování materiálu je velkým problémem," uvedl mluvčí svazu laborantů BDL Thomas Postina. Potíže jsou například se zásobami chemikálií pro testy či odběrových sad.

"Hospodářství nestíhá produkovat činidla. Máme pět dodavatelů a nový materiál dostáváme několikrát týdně. Ale ani s tím si nevystačíme," řekl Scholz. Kolínská laboratoř dodala, že spotřebního materiálu, jako jsou tampony či plastové destičky, je málo a navíc zdražil.

Kvůli materiálním a kapacitním omezením je nutné podle BDL některé testy upřednostňovat, potřebná kritéria v této věci vydal Kochův institut. Přednost tak mají zdravotníci, hasiči, pacienti na jednotce intenzivní péče nebo také lidé, kteří patří do nejrizikovějších skupin.

Ve Španělsku zemřelo za den dalších 932 nakažených koronavirem

Počet nakažených koronavirem se ve Španělsku za posledních 24 hodin zvýšil o 7472 na 117 710, což je druhý nejvyšší počet ve světě po USA. Dosud byla druhá v počtu nakažených Itálie, která ale ještě dnešní údaje neoznámila. Za den přibylo ve Španělsku 932 úmrtí z řad nakažených, celkem tak v zemi zemřelo už 10 935 lidí s nákazou koronavirem, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Ve čtvrtek oznámily španělské úřady 950 úmrtí z řad nakažených a 8102 dalších potvrzených případů nákazy, o den dříve to bylo 864 úmrtí za 24 hodin a 7719 nových potvrzených nakažených. Oproti Španělsku hlásí Itálie v posledních dnech nižší počty. Ve čtvrtek oznámila 4668 nových případů nákazy a 760 dalších obětí, o den dříve to bylo 4782 nových nakažených a 727 obětí. Celkem má Itálie ke čtvrtku na 115 200 nakažených a téměř 14 tisíc obětí, což je nejvíce úmrtí na nemoc COVID-19 na světě.

Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes také oznámilo, že ze 117 710 případů potvrzených od prvního výskytu infekce v zemi 31. ledna se ve Španělsku už také 30 513 nakažených uzdravilo. Nejhorší je situace v madridském regionu, kde k dnešku zaznamenali 34 188 nakažených a 4483 obětí. Druhý nejhůře zasažený region je Katalánsko s 23 460 případy nákazy a 2335 úmrtími.

Španělská vláda přijala už v polovině března kvůli šíření koronaviru v zemi nouzový stav a na dva týdny omezila volný pohyb osob. Posléze toto omezení parlament prodloužil do Velikonoc a vláda rovněž nařídila zastavit práci v provozech, které nejsou nezbytně nutné pro chod země.

Dnes místní média píší o tom, že vláda zvažuje prodloužit omezení pohybu v ulicích o další dva týdny, tedy do 25. dubna. Opatření přijímají i jednotlivé regiony, například katalánská vláda ve čtvrtek doporučila chodit ven s rouškou, či jinak zakrytým nosem a ústy.

Maďarsko spustí zvláštní fond

Maďarská vláda spustí v sobotu nový fond vytvořený kvůli pandemii nemoci COVID-19 a v úterý vypracuje podrobnosti o největším balíčku na podporu ekonomiky ve středoevropské zemi. V rozhlase to dnes oznámil premiér Viktor Orbán. Podle agentury Reuters zdůraznil, že tyto plány se zaměří především na zaměstnanost. Zdravotníci dostanou letos půlmilionu 500 tisíc forintů (asi 38 tisíc korun) jako prémii za přesčasy a riziko, dodal.

Maďarsko má k dnešnímu dni 623 případů nákazy koronavirem. Nemoci COVID-19, vyvolané koronavirem, 26 lidí podlehlo a 43 se uzdravilo, uvedla agentura MTI s odvoláním na vládní údaje. V domácí karanténě je téměř 18 tisíc lidí.