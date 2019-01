„Náš prezident zavolal venezuelskému prezidentovi Nicolasi Madurovi, aby ho ujistil, že má podporu Turecka,“ napsal na twitteru Erdoganův mluvčí Ibrahim Kalin. „Můj bratře Maduro! Buď statečný, stojíme při tobě!,“ prohlásil podle Kalina během telefonátu turecký prezident.

To další evropští politici zaujímají zcela opačný postoj. Předseda Evropské rady Donald Tusk na svém twitterovém účtu vyjádřil naději, že se Evropa sjednotí a podpoří demokracii ve Venezuele. „Narozdíl od Madura má parlamentní shromáždění včetně Juana Guaidóa podporu Venezuelanů,“ napsal.

Podobně se vyjádřila i šéfka evropské diplomacie Federica Mogherini. „Venezuelský lid se 23. ledna hlasitě vyslovil pro demokracii a možnost svobodně rozhodnout o svém osudu. Tyto hlasy není možné ignorovat,“ uvedla v prohlášení zveřejněném na webu Evropské rady.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela . Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.

„Evropská unie důrazně volá po okamžitém zahájení politického procesu, který by vedl ke svobodným a důvěryhodným volbám, v souladu s ústavními pořádky,“ napsala Mogherini. „Evropská unie plně podporuje národní shromáždění jako demokraticky zvolenou instituci, jejíž moc musí být obnovena a respektována.“

Mogherini zároveň varovala před použitím síly k potlačení demonstrací. „Násilí a přehnané užití síly je naprosto neakceptovatelné. Venezuelané mají právo poklidně demonstrovat, svobodně si zvolit své vůdce a rozhodnout o své budoucnosti.“

Obyvatelé Venezuely vyrazili ve středu, tedy v den výročí svržení diktatury generála Marcose Péreze v roce 1958, do ulic, aby vyjádřily odpor vůči prezidentovi Madurovi. Předseda parlamentu Juan Guaidó prohlásil, že je ochoten Madura nahradit a vyhlásit nové prezidentské volby. „Přebírám odpovědnost za výkonnou moc státu a zajistím konec diktatury,“ prohlásil.

Podporu Guaidóovi vyjádřil například americký prezident Donald Trump, ale také řada jihoamerických zemí v čele s Argentinou, Brazílií a Chile. Na stranu Madura se naopak postavily Bolívie či Mexiko. Středoamerický stát podle mluvčího prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora dál uznává „úřady zvolené v souladu s venezuelskou ústavou“.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK