Evropa se zvládne ubránit i bez pomoci Spojených států, myslí si Němci

Pouze třetina respondentů uvedla, že bezpečnost Evropy závisí na vojenské pomoci od Spojených států amerických. Průzkum německé agentury Forsa podle Reuters ukázal, že v Německu nepanují žádné zásadní rozdíly mezi názory obyvatel té části země, která v minulosti náležela k východnímu bloku, a názory obyvatel části západní, která má historicky bližší vztahy ke Spojeným státům.

Němci na obou stranách bývalé železné opony se shodli, že Evropa pomoc Washingtonu nepotřebuje. Na východě tuto možnost zvolilo 60 procent respondentů, na západě jen o pět procent dotazovaných méně.

Trump dal 12. července evropským spojencům ultimátum. Na summitu NATO varoval, že Spojené státy by mohly stáhnout svou podporu z Evropy, pokud nebudou splněny jeho požadavky ohledně financování Severoatlantické aliance. Již minulý týden americký prezident vyslovil požadavek, aby členské země NATO od příštího roku vydávaly na obranu dvě procenta svého HDP.

K německé kancléřce Angele Merkelové Trump směřoval výtku, ve které Německo označil za „vězně“ Moskvy, protože Berlín podpořil ruský plynovod v Baltském moři.

…On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!