Evropská komise bude mít nového tajemníka, Němce Selmayra

Jean-Claude Juncker dnes personální změny novinářům oznámil osobně. Rozhodla o nich Evropská komise. Selmayrovo setrvání ve funkci i v následujících letech bude ale muset po svém nástupu potvrdit i nová Evropská komise.

Právník původem z Německa tak bude v následujících dvaceti měsících řídit tento nadnárodní orgán Evropské unie (EU) v době, kdy se bude komise zabývat například i přípravou nového víceletého finančního období. Generální sekretariát řídí a koordinuje práci celé komise.

"Jako nového generálního tajemníka jsme potřebovali někoho, kdo opravdu ví, jak Evropská unie funguje a má kontakty v Evropě i mimo ni," pronesl podle listu Independent Jean-Claude Juncker.

Do čela Junckerova kabinetu se tak místo Selmayra dostane jeho dosavadní zástupkyně – Španělka Clara Alberolaová. Ta v komisi pracuje už od roku 1991.

