Evropská komise chce do roku 2030 jen recyklovatelné plasty. Kvůli oceánům

Komise na svém jednání ve Štrasburku upozornila na to, že obyvatelé Evropy každoročně vygenerují na 25 milionů tun plastového odpadu. K recyklaci se ale shromáždí jen necelých třicet procent. Na celém světě tvoří plasty 85 procent všech odpadků na plážích.

„Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb,“ poznamenal první místopředseda Komise Frans Timmermans.

Také Čína už dříve oznámila, že od roku 2018 zakáže dovoz řady odpadů včetně plastů. Do Číny totiž putovalo na recyklaci až 87 procent plastů z EU. Ve velkém tam odpadní plasty putovaly i z Japonska nebo Spojených států.

Bottles, bags or cups: single-use plastics represent half of the items found on EU beaches but can take 500 years to breakdown into smaller pieces. Later this year, we will come forward with a proposal on single-use plastics #PlasticsStrategy pic.twitter.com/7WtxiYy3i0