Evropská komise chystá změnu dotačních fondů. Země kritizují vyšší spoluúčast

Evropským zemím se nelíbí návrh Evropské komise na podobu evropských fondů po roce 2020. Podle české ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové nesouhlasí členské státy zejména se zvyšováním míry spolufinancování, tedy podílu peněz, které musí příjemce dotace uhradit z vlastních prostředků.

Už ve čtvrtek se na svém společném postoji k takzvané politice soudržnosti v příštím víceletém finančním rámci pro roky 2021 až 2027 shodli v Bratislavě vrcholní představitelé 14 zemí bloku. Česko v diskusi zastupoval premiér Andrej Babiš.

„Dnes jsme tu zopakovali naše požadavky, co bychom rádi v tom legislativním balíčku viděli,“ řekla dnes v Bruselu ČTK a České televizi Dostálová. Z dnešní debaty podle ní vyplynulo, že pohledy unijních zemí na budoucnost politiky soudržnosti se příliš neliší.

Spoluúčast až 60 procent

Komisařka Corina Cretsuová, která má tuto oblast na starosti, dnes před novináři připomněla, že návrh komise předpokládá v této oblasti pro sedmileté období částku 373 miliard eur (9,7 bilionu Kč). Česko by při letošních cenách mohlo dosáhnout až na 17,8 miliardy eur (462 miliard Kč).

Komise ale žádá, aby se příjemci na projektech financovaných z unijní kasy samy více finančně podíleli. Místo nynější patnáctiprocentní spoluúčasti by se měla míra zapojení vlastních peněz lišit podle hospodářského výkonu regionu. V Česku by tak podle návrhu komise měli příjemci z chudších oblastí počítat se spolufinancováním na úrovni 30 procent, z těch bohatších na úrovni 45 procent a v Praze by platili až 60 procent společného projektu.

„Všechny země na to reagují velmi negativně. Nikdo nechce míru spolufinancování zvyšovat. Snažíme se komisi přimět k tomu, že není důvod takto to nastavovat, nebo ať míru kofinancování nechají na členských státech,“ vysvětlila postoj České republiky i dalších zemí ministryně Dostálová.

Zatížení státního rozpočtu

Připomněla také, že pro příjemce jako jsou třeba malé obce do 1000 obyvatel by i spoluúčast kolem 30 procent byla likvidační. V takovém případě by podle ní musel pomoci státní rozpočet, který by vyšší spoluúčast mohla zatížit místo nynějších asi 90 miliard korun na více než 200 miliard.

Dnešní ministerská debata v Bruselu se tak netýkala samotných navržených částek, ale především legislativy, která bude upravovat způsob jejich čerpání. Příslušná pravidla by komise chtěla mít dojednaná ještě do voleb do Evropského parlamentu příští rok v květnu.