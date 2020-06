V Londýně se tisíce lidí sešly na Parlamentním náměstí a to navzdory výzvě úřadů, aby se kvůli koronaviru vyhýbali velkým shromážděním. V Anglii se smí lidé nyní setkávat maximálně s pěti dalšími osobami a musí přitom dodržovat rozestupy. To se nedařilo v hlavním městě ani v Manchesteru, Cardiffu či Leicesteru, kde se rovněž protestovalo.

Desetkrát více lidí, než organizátoři nahlásili, se sešlo na demonstraci proti rasismu v Berlíně. Policie napočítala 15.000 účastníků, z nichž značná část přišla oděna v černém. Další tisíce lidí se sešly v centrech Hamburku, Mnichova či Frankfurtu nad Mohanem.

V Paříži policie už v pátek kvůli koronaviru zakázala dvě demonstrace, které se měly konat před velvyslanectvím USA. Dnes zakázala i třetí. Navzdory tomu k ambasádě přišlo asi tisíc lidí, kteří vyjadřovali nesouhlas se smrtí George Floyda i Adamy Traorého. Tento mladý Francouz v roce 2016 zemřel ve vazbě za ne zcela objasněných okolností. Ve Francii vyšli do ulic lidé i v Lyonu či Lille. Nouzový stav, který v zemi platí kvůli pandemii, přitom neumožňuje shromáždění s více než deseti účastníky.

Protestovalo se i v Praze

Tři stovky převážně mladých lidí protestovaly proti policejnímu násilí a rasismu také na Staroměstském náměstí v Praze. Podle zpravodaje ČTK byli účastníci protestu většinou cizinci.

Mimo Evropu se největší demonstrace konaly v Austrálii. Protesty, na které přišly desítky tisíc lidí, se uskutečnily v Sydney, Brisbane či Melbourne. V Sydney soud zákaz demonstrace zrušil jen 12 minut před jejím začátkem. Lidé v ulicích protestovali proti rasismu, upozorňovali hlavně na diskriminaci Austrálců, tedy původních obyvatel kontinentu.

Velké demonstrace se opět čekají i v USA. Podle místních médií by do Washingtonu mohly dorazit desítky tisíc lidí. Bílý dům už podle agentury AP zpevnil plot kolem prezidentského sídla. Protesty se opět očekávají i v New Yorku a dalších amerických městech.

Vlnu protestů vyvolala smrt černocha George Floyda z 25. května. Bělošský policista Derek Chauvin mu v Minneapolisu při zatýkání více než osm minut klečel na krku. Nepovolil, ani když muž opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Floyd zemřel. Chauvin nyní čelí obvinění z vraždy a jeho tři kolegové, kteří byli u zásahu, byli obviněni z napomáhání vraždě. Všechny čtyři policie propustila.

Z ublížení na zdraví obvinili dnes dva policisty z Buffala, kteří tento týden při demonstraci proti rasismu povalili 75letého muže. Už před tím byli policisté postaveni mimo službu. Na protest proti tomuto úřednímu postupu opustili zásahovou jednotku všichni jejich kolegové.

V Minneapolisu, kde Floyd zemřel, se radnice chystá policii zakázat užívání škrtících chvatů. Škrcení jako donucovací prostředek chce při výcviku policistů zakázat i kalifornský guvernér Gavin Newsom.