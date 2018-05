Evropská unie jadernou dohodu nevypoví, prohlásila Merkelová v Soči

Evropská unie nemá v úmyslu vypovědět jadernou dohodu s Íránem ani poté, co se z ní vystoupí Spojené státy. Prohlásila to německá kancléřka Angela Merkelová. "Přestože tato dohoda není dokonalá, je lepší než žádná dohoda," uvedla Merkelová na tiskové konferenci v černomořském letovisku Soči poté, co absolvovala jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

"Německo, Británie, Francie a všichni naši partneři v Evropské unii podporují tuto dohodu a hodláme jí udržet i v budoucnu," uvedla německá kancléřka. Podle Merkelové byla budoucnost íránské jaderné dohody jedním z hlavních témat, která s Putinem projednávala. Dodala, že se s ruským prezidentem shodla i na tom, že je třeba podpořit pokračování rozhovorů s Íránem o jeho jaderném a raketovém programu. ČTĚTE TAKÉ: V jaderné dohodě chceme pokračovat, shodují se evropští lídři s Íránem Německá kancléřka také oznámila, že Evropská unie diskutuje o opatřeních, která by ztlumila dopady případných amerických sankcí na evropské subjekty kvůli jejich spolupráci s Íránem. "Nikdo však nesmí propadat iluzím, že kompenzace budou nějak zvlášť velké. Jde o ekonomické rozhodnutí a firmy se musí rozhodnout samy," řekla Merkelová. Dohodu o omezení svého jaderného programu uzavřel Írán se šesti světovými mocnostmi (USA, Rusko, Německo, Francie, Británie a Čína) a Evropskou unií v roce 2015 výměnou za zrušení většiny západních sankcí proti Teheránu v následujícím roce. ČTĚTE TAKÉ: Jadernou dohodu s Íránem je třeba udržet, zdůraznili opět Putin i Merkelová Trump 8. května oznámil, že USA od dohody odstoupí, Írán záhy poté pohrozil, že obnoví obohacování uranu. "Pokud evropští signatáři jaderné dohody z roku 2015 nedospějí po odstoupení Washingtonu k řešení, který by tuto dohodu udržel při životě, mohl by Írán obnovit dvacetiprocentní obohacování uranu. Bude-li se druhá strana držet svých slibů, splníme své sliby také my. Naše politika je nyní čekat a sledovat… Jde o pár týdnů. Ve hře je řada možností, co můžeme dělat… Třeba začít s dvacetiprocentním obohacováním," řekl v sobotu novinářům šéf íránské organizace pro atomovou energii Ali Akbar Salehi.

Autor: Jaroslav Krupka