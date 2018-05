Sankce USA se v Íránu dotknou také evropských firem. Unie se chce bránit

"Naší rolí je zajistit oblasti stabilitu a mír. Byl bych rád, abychom pro všechny společnosti, které chtějí v Íránu zůstat, vytvořili takové podmínky, aby opravdu mohly," uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Český premiér v demisi Andrej Babiš potvrdil, že členské státy EU se domluvily, že "drží linku". Írán prý dohodu neporušil, tudíž k sankcím není důvod. "Pokusíme se, aby nevstoupily v platnost," sdělil, že EU chce finálnímu datu 6. srpna, kdy mají pokuty začít, předejít. Omezení firmy postihne mimo jiné i tak, že při transakcích s Íránem nebudou povoleny jakékoli služby amerických bank.

Zrušení dohody oznámil v první polovině května prezident USA Donald Trump. Podle jeho vyjádření je úmluva neúčinná. Navíc se prý nevztahuje na problematiku výroby balistických raket. "Činy Spojených států dokládají, že země v mezinárodních jednáních není důvěryhodná," nechal se slyšet předseda íránské organizace pro atomovou energii Alí Akbar Sálehí.



Včera zámořská velmoc představila dvanáct bodů, jejichž splnění by veškeré sankce zmírnilo či dokonce zrušilo. Mezi nimi je mimo jiné také úplný konec obohacování uranem, povolení přístupu inspektorům do íránských zařízení, v nichž se pracuje s nukleárním materiálem, stažení veškerých vojenských sil ze Sýrie či zastavení podpory rebelií v Jemenu či Libanonu.

Kromě toho Trump požaduje, aby oponent propustil všechny vězněné americké občany a sám změnil přístup ke svým obyvatelům.



USA dále uvedly, že odstoupení rovněž očekávají od Evropské unie. Ta nicméně odmítá s tvrzením, že pro bezpečnost celého světa je dokument, jenž byl podepsán v červenci 2015, zásadní. Připouští, že existují problémy, které je třeba řešit, je tak však třeba učinit mimo rámec smlouvy, která má zajistit, že Íránci jaderné zbraně nezískají.

Stejně uvažují i Němci, kteří dokonce vyšlou ministra zahraničí Heika Maase do Washingtonu, aby o postoji Spojených států jednal s mužem stejného úřadu Mikem Pompeem. Podporu íránskému prezidentovi Hassanu Rouhanimu vyjádřila telefonicky i kancléřka Angela Merkelová. Ta potvrdila, že pakliže Írán svou část úmluvy dodrží, bude Německo chtít ve vzájemné dohodě setrvat. Později také přednesla před německým parlamentem, že ačkoli "pakt není úplně ideální, není správné jej rušit právě teď".

Některé ze společností však už oznámily uzavření svého íránského působení, konkrétně třeba energetická firma Total či přepravní podnik A.P. Moller-Maersk. Pokud nebude udělena výjimka, může odstoupení Ameriky ohrozit i miliardové smlouvy s dalšími světovými giganty, a to například s firmami Saga Energy či Airbus.

The Trump administration on Monday demanded that #Iran make wholesale changes in its military and regional policies or face "the strongest sanctions in history." https://t.co/AZuQ1NBUrc pic.twitter.com/ocYlkez629