Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro v rozhovoru se španělskou televizí La Sexta odmítl ultimátum, které mu do neděle daly evropské země, aby oznámil nové prezidentské volby. Španělsko, Francie, Británie, Německo, Rakousko, Nizozemsko a Portugalsko uvedly, že jinak uznají za úřadujícího prezidenta lídra opozice Juana Guaidóa, jako to učinily už dvě desítky zemí, včetně USA.

Maduro v interview podle agentury AFP prohlásil, že se "nezachová zbaběle tváří v tvář tlaku" těch, kteří požadují jeho odchod.

Šéf venezuelskou opozicí ovládaného parlamentu Guaidó se koncem ledna prohlásil úřadující hlavou státu a podporu mu vyjádřila řada zemí regionu i Spojené státy. Tento týden se usnesli i poslanci Evropského parlamentu, že až do vypsání svobodných a demokratických voleb uznávají Guaidóa jako legitimního prezidenta Venezuely.

Pětatřicetiletý Guaidó se pomocí demonstrací snaží přimět Madura, aby umožnil obyvatelům vybrat novou hlavu státu. Podle opozice byly totiž loňské volby neregulérní a Maduro se svého druhého mandátu ujal začátkem ledna protiprávně.

USA zvažují vyslání armády

Americký prezident Donald Trump se mezitím v rozhovoru pro televizi CBS nechal slyšet, že USA by potenciálně do krizí zmítané Venezuely mohly vyslat vlastní armádu. Podle šéfa Bílého domu je to „jedna z možností“, jak řešit nastalou znepokojivou situaci v této jihoamerické zemi.

Na tyto výroky má však Maduro zcela jasnou odpověď. „Stop. Stop, Donalde Trumpe! Děláš chyby, které potříští tvé ruce krví a zanecháš za sebou úřad, který bude potříštěn krví,“ řekl venezuelský prezident pro španělský televizní program Salvados.

Nevyloučil přitom, že situace v zemi by mohla zajít až tak daleko, že by vyústila v občanskou válku: „Dnes by na tuto otázku nikdo s jistotou odpovědět nemohl. Vše záleží na úrovni šílenství a agresivity severního impéria (USA) a jeho západních spojenců. Žádáme, aby se do našich vnitřních záležitostí nikdo nevměšoval… a připravujeme se naši zemi bránit.“