„Španělská vláda dává prezidentu Madurovi osm dní na vyhlášení svobodných, transparentních a demokratických voleb,“ uvedl v tiskovém prohlášení španělský premiér Pedro Sánchez. „Pokud k tomu nedojde, Španělsko uzná Juana Gaidóa došasným prezidentem s pověřením tyto volby vyvolat.“

Podobně se zhruba ve stejnou dobu na twitteru vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Pokud nebudou volby vyhlášeny během osmi dnů, budeme připraveni uznat Juana Guaidóa výkonným prezidentem Venezuely s cílem spustit politický proces,“ napsal.

Krátce poté stejnou informaci připojila i tisková mluvčí německé vlády a později se připojil i britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. „Po odstranění opozičních kandidátů, opakovaném hlasování stejných voličů a řadě nesrovnalostí je jasné, že Nicolas Maduro není legitimním vůdcem Venezuely,“ napsal Hunt.

Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Federica Mogherini v sobotu znovu zopakovala výzvu Bruselu, aby Venezuela uskutečnila svobodné, transparentní a důvěryhodné volby. Případný neúspěch podle ní povede k reakci EU.

Rusko naopak venezuelského prezidenta podpořilo a vyzvalo Spojené státy i Evropské země, aby se do venezuelských záležitostí nevměšovaly. „Cynické nepokryté zasahování do interních záležitostí suverénního státu. Tohle musí přestat,“ uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí. Stávajícího prezidenta podpořilo také Turecko, Mexiko či Bolívie.

Venezuelu zachvátily pod vládou Madura nepokoje. Lidé opakovaně vyrazili do ulic, aby dali najevo nespokojenost s nedostatkem potravin a ekonomickou i politickou krizí, která vyvolala masovou emigraci a inflaci, která podle agentury Reuters za loňský rok dosáhla úrovně deseti milionů procent.

V květnu loňského roku byl Maduro znovu zvolen prezidentem, a to navzdory nízké volební účasti a obviněním z kupování hlasů. Domácí opozice, Spojené státy a pravicově orientované jihoamerické vlády odmítly výsledky voleb uznat.

Ve středu se lídr opozice a předseda parlamentu Juan Guaidó prohlásil dočasným prezidentem a vyzval Venezuelany, aby znovu vyrazili do ulic protestovat proti Madurovi, který je u moci od roku 2013 a má podporu ozbrojených složek.

1/2 After banning opposition candidates, ballot box stuffing and counting irregularities in a deeply flawed election it is clear Nicolas Maduro is not the legitimate leader of Venezuela