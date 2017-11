Evropští průmyslníci sdělili Mayové, že nechtějí tvrdý brexit. Své řekli i Češi

Na pondělním setkání s britskou premiérkou Theresou Mayovou varovali zástupci evropských odborových svazů před odchodem Velké Británie z EU bez obchodní dohody.

Podle agentury DPA podpořily evropské svazy myšlenku dvouletého přechodného období, během kterého by se firmy mohly připravit na nová obchodní pravidla. Jednání se zúčastnili i Češi.

Svaz průmyslu ČR poté v prohlášení uvedl: „Shodli jsme se na tom, že pro byznys je důležité nyní zachovat stávající podmínky mezi Velkou Británií a Evropskou unií.“

Generální ředitelka českého svazu Dagmar Kuchtová zdůrazňuje, že ono minimálně dvouleté období „by se mělo co nejvíce podobat současnému stavu, aby se firmy nemusely přizpůsobovat dvakrát“ – nejprve přechodu a poté novému uspořádání.

„Velká Británie by měla po tuto dobu mít všechna relevantní práva i povinnosti v EU.“

Představitelé evropského byznysu vyzvali premiérku Mayovou k co nejrychlejšímu dokončení první fáze vyjednávání. K ní patří i řešení práv občanů a především finančních závazků Británie vůči Evropské unii, kterou země opustí k 29. březnu 2019.

Šéf Německo-britské průmyslové a obchodní komory Ulrich Hoppe prohlásil, že pokud by Velká Británie opustila EU bez dohody, mělo by to pro německou ekonomiku fatální následky. „Zasáhlo by to chemický a automobilový průmysl i všechny ostatní německé exportéry,“ dodal.

Unijní vyjednávač Michel Barnier už v pátek informoval, že k vyjasnění pozice britské strany dojde do dvou týdnů. V polovině prosince by se pak rozhovory mohly posunout do druhé fáze.